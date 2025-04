Afrika és Kína is ott lesz, és táncra is perdül

A Józsa Gergely Néptánc Egyesület az elmúlt közel harminc évben több generációt is bevont a magyar néptánc és népviseleti hagyományok ápolásába. A 60 fős társulatban az óvodás kortól a nyugdíjas korosztályig képviseltetik magukat, viseleteik pedig a kozármislenyi mellett a mezőségi, a jászsági, a szilágysági, a kalotaszegi, a szatmári, a német és a roma ruhák jellegzetességeit is bemutatják.

A hagyományok ápolása nem csupán kulturális örökségünk megőrzését jelenti, hanem egy olyan közösségépítő erő is, amely generációkat köt össze. Az Egyesület célja, hogy a fiatalok számára is vonzóvá tegye a néptáncot és a népviseletek viselését, miközben az idősebb generációk továbbadhatják tudásukat és tapasztalataikat

– hangsúlyozza Baumholczer Angéla, a Józsa Gergely Néptánc Egyesület elnöke.

A közös táncpróbák, fellépések és rendezvények révén igazi családi közösség alakul ki, amelyben a hagyomány nem egy letűnt kor emléke, hanem a mindennapok élő része.

Számomra a néptánc nem csupán hobbi, hanem életforma

– hangsúlyozza Eismann Kata. Gyerekkorom óta táncolok az Egyesületben, és mindig is fontosnak tartottam a hagyományok ápolását. A Népviseletek Napja pedig egy csodálatos alkalom arra, hogy megmutassuk ezt a kincset másoknak is – folytatta az Egyesület elnök-helyettese.

A Népviseletek Napja kezdeményezés négy éve indult útjára, kezdetben egy kiállítással, ahol a régi idők viseleteit mutatták be. A nagy siker hatására a rendezvény kiterjedt egy teljes városi eseménnyé, majd az országos ismertség felé vezető út is megnyílt, köszönhetően a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, valamint a Déli Kapu Folklórszövetség támogatásának. Az esemény minden évben egyedülálló lehetőséget biztosít a hagyományok iránti tisztelet és szeretet kifejezésére, és idén minden eddiginél színesebb programmal várja a látogatókat. Az idei program különlegessége, hogy a magyar népi kultúra mellett más kontinensek is bemutatkoznak. Az eseményen Kína és Afrika népi hagyományai is helyet kapnak, ezzel még színesebbé téve az április 26-ai rendezvényt.