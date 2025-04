Életünk végégig emlékszünk erre! Felismered magad a régi ballagási fotóinkon? (GALÉRIA)

Nyakunkon a május, amivel együtt eljött a sok-sok iskolai ballagás szezonja is. A vármegye számos középiskolájában készülnek már erre az ünnepi pillanatra. Készülnek az ünnepi beszédek, a végzősök és a búcsúztatók is tanulják a ballagási énekeket. A lányok már most gyakorolják a járást a magassarkúban, a fiúk pedig arra trenírozzák magukat, hogy kibírják majd öltönyben azt a pár órát.

Ballagás a Janus-ban az ezredforduló évéből - a gimnázium végzősei minden évben kivonulnak a püspökkert Janus Pannonius szobrához

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Saját emlékeimről is beszélek, amikor ezekről a megpróbáltatásokról írok, de már azt is tapasztalom, hogy annak idején bármilyen nehezen is viseltük társaimmal a búcsú megpróbáltatásait, valahányszor találkozunk, kedves momentumként idézzük vissza azokat a momentumokat.

A ballagás emléke minden vén diákot elkísér élete végéig

Hasonlóképpen gondolhatnak saját ballagásukra azok az egykori fiatalok, akik Laufer László fotós kollégánk képeiről köszönnek vissza ballagási múltidézőnk összeállításából. Mert 30, vagy még több év távlatában a Dunántúli Napló fotóiportereként számos ilyen ünnepi pillanatot örökített meg az utókor számára. ezek nem csak az oktatási intézmények hagyományőrzésének egyediségébe, a ballagási résztvevők széles körébe engednek betekintést, de nyomon követhető rajtuk az aktuális öltönydivat, vagy a lányoknál az éppen trendi hajviselet. Sőt, kollégánk képei még olyan egzotikumot is feltárnak, mint a mongól vájártanulók egykori komlói ballagása.

A ballagási közhelyek közül idézve a mostani érintetteknek is rövidesen kezdődik a „nagybetűs élet„, előtte azonban még következnek az érettségi megpróbáltatásai.