Jó lenne egy új locsolóvers hétfőre? Akkor ezt el kell olvasnod!

A mindmegette.hu írta meg, hogy ilyenkor a gyerekek is izgatottan készülnek: a lányok már javában festik a piros tojásokat, a fiúk pedig szorgalmasan tanulják a locsolóverset. Ha esetleg még nem sikerült megtalálni a tökéletes verset, akkor az alábbi ötletekkel segítünk a választásban.

Egy kedves locsolóvers nemcsak mosolyt csal az arcokra, hanem jutalom is jár érte: egy kis édesség, szép hímes tojás vagy akár egy apró meglepetés. Ahhoz, hogy húsvéthétfőn a legkisebb locsolók is felkészülten indulhassanak útnak, összegyűjtöttünk néhány kedves verset – rövidebbeket és hosszabbakat is, hogy minden gyerek megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Én kis kertész legény vagyok,

virágokat locsolgatok.

Meglocsolom a virágot,

Boldog ünnepet kívánok!

Felderült húsvétnak

második reggele,

melyben szokott járni

fiúk serege.

Kelj föl,

te gyenge kislány,

mélyen aludtál?

Add ki a pár hímest

amit nekem szántál!

Ha kiadod épen,

meglocsollak szépen.

Ákom-bákom berkenye

szagos húsvét reggele,

Leöntjük a virágot,

visszük már a kalácsot.

Tündérországból jöttem én,

Gyöngyharmatot hoztam én.

Tündérország gyöngyharmatja szálljon a fejedre,

Piros tojás, hímes tojás, ugorj a zsebembe!