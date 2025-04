Jön a harmadik felvonás, meglepetéssel is készülnek!

A tárlat különlegessége, hogy a digitális grafika világába vezeti be a látogatókat, egyúttal filozofikus gondolatokat kínál az emberi tudat mélységeiről. A kiállításon digitális technikával készült alkotások és vegyes technikájú vászonképek is láthatóak lesznek. A megnyitó alkalmával a közönséget egy meglepetésvendég is várja, aki a helyszínen mutatkozik be először. A rendezvényen közreműködik a Kaszás Duó, és szervezők szerint az esemény nemcsak vizuális élményt nyújt, hanem segít elmélyülni a művészet és a tudat kapcsolatában is.