Váratlan fordulat a pécsi bulihely botrányos ügyében: visszalépett a nyertes - Ez az oka!

Fordulat a Káptalan Kert ügyében

Április 15-én délután azonban a cég ügyvezetője az alábbi nyilatkozatot juttatta el hírportálunkhoz.

"Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Pécsiek!

A Káptalan utca 4/b. (A pályázat megnevezése: „a pécsi 18341 hrsz-ú, Pécs Káptalan utca 4/b. szám alatti 4800 m2 nagyságú ingatlan nyílt pályázat útján 2025. 05. 01-től kezdődő 2025. 12. 31-ig tartó bérbeadására.") ingatlan bérlésére beadott nyilvános pályázatomat visszavonom.

Indoklás:

A pecs.gov.hu felületén hirdetett nyílt pályázaton azért indultam vállalkozásommal, hogy kipróbáljam magam egy magasabb szakmai szinten, ezzel együtt magam sem gondoltam komolyan, hogy ezen a pályázaton sikeresen indulhatok, hiszen felmérve az ingatlan hasznosulását és az eddigi rendezvények népszerűségét, a szakmailag indokolt havi bérleti díj elérheti az akár 3-5 millió forintot is. Az esélytelenek nyugalmával adtam az 1 900 000 Ft + ÁFA értékű ajánlatomat. Azért sem nagyon hittem pályázatom sikerében, mivel láttam, hogy az érintett bérleményben már a pályázati időszak alatt is intenzív jegyeladás zajlott, számos esemény meg volt hirdetve. Ennek megfelelően a programterv során elsősorban a formai megfelelőségre törekedtem, előzetes kötelezettségvállalásra nem volt módom (amiért azóta is támadások kereszttüzében állok).

Engem is meglepett, hogy az ingatlan léptékéhez képest szerény ajánlatom, amelyet vállalkozásom pénzügyi lehetőségei megengedtek a legjobbnak bizonyult. Őszintén bevallom, hogy jó érzés volt pár napig eljátszani a gondolattal, hogy egy ilyen illusztris helyen kaphatok bizalmat, hogy vállalkozásommal szolgálhassam a Pécsiek érdekeit. Látva és érezve azonban a napokban kialakult politikai turbulenciát és nyomást, a közfelháborodást és nem mellékesen a burkolt fenyegetéseket, úgy döntöttem nem kívánom, hogy családom méltatlan támadások célpontjává váljon, továbbá nem szeretnék akadálya lenni a Pécsi Polgárok magas színvonalú szórakozásának és kikapcsolódásának. Elnézést kérek a Tisztelt Pécsiektől, hogy a nyílt pályázaton történő indulásommal kellemetlenséget okoztam.

Ezúton kívánok sok sikert a Tisztelt Önkormányzatnak a nálamnál alkalmasabb pályázó megtalálásához. Áradjon a kultúra!

Maradok tisztelettel:

Bódó József

Ügyvezető

OHBM Services Kft."