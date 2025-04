Elhatárolódtak 3 órája

Káptalan Kert ügye: Reagált a Pécsi Polgári Szövetség kulturális munkacsoportja

„Bizottságunk azon tagjai, akik a Polgári Szövetséghez (Fideszhez) tartoznak, kétségekkel fogadják Ruzsa Csaba alpolgármester által jegyzett kezdeményezést, mely egy olyan pályázatot nyilvánítana ki győztesnek a Made In Pécs Kft. pályázatával szemben, amely több szempontból is kétségeket ébreszt". Többek között ezt is leszögezte a Káptalan Kert ügyében a Pécsi Polgári Szövetség kulturális munkacsoportjának közleménye.

Beszámoltunk ma arról a felháborodásról, amelyet a Káptalan Kert ügye okozott, miszerint érthetetlen módon új üzemeltetőnek ítélnék a koncerthelyszínt. Az előzményekről itt olvashatnak.

Ezt követően a Polgári Szövetség kulturális munkacsoportja közleményt juttatott el hírportálunkhoz, melyet az alábbiakban változtatás nélkül közlünk. "Elhatárolódunk a Pécsi Szabadtéri Színpad körül kialakult városházi mutyiszagú pályázati eredményhirdetéstől!" Tisztelt Pécsi Polgárok! Nagy médiavihart kavart a városvezetés azon kezdeményezése, melyben egy kételyekre okot adó pályázati döntés keretében a városvezetés elvenné a Pécsi Szabadtéri Színpad üzemeltetésének jogát Gellai Gergőtől és a Made In Pécs Kft.-től, helyette pedig egy eddig a városban nagyrészt ismeretlen budapesti cégnek adnák a lehetőséget. A Közművelődési, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság (továbbiakban: Kulturális Bizottság) elnökeként szeretném leszögezni, hogy a Gellai Gergő csapatának kiebrudalását célzó javaslatot, a városházi döntést előkészítő dokumentációban tapasztalt furcsaságok miatt, a Fidesz, a KDNP és az ÖPE képviselői megdöbbenéssel fogadták. Magát a pályázatot - és annak alapján a cserét - a városunk gazdasági ügyeiért felelős alpolgármester, Ruzsa Csaba indítványozta. Ezzel szemben a fideszes többségű Kulturális Bizottság a javaslatot levette napirendjéről. Bizottságunk azon tagjai, akik a Polgári Szövetséghez (Fideszhez) tartoznak, kétségekkel fogadják a Ruzsa Csaba alpolgármester által jegyzett kezdeményezést, mely egy olyan pályázatot nyilvánítana ki győztesnek a Made In Pécs Kft. pályázatával szemben, amely több szempontból is kétségeket ébreszt. A javaslat értelmében a több tucat pécsi munkavállalót foglalkoztató, másfél évtizedes múltra visszatekintő, a tavalyi évben több mint félmilliárdos nettó árbevétellel rendelkező ismert pécsi rendezvényszervező társasággal szemben a cégadatok szerint egy mindösszesen egy főt foglalkoztató, tavaly alig több mint egymillió forintos bevételt realizáló és mindössze néhány éve alapított cégre bízná az önkormányzat a Pécsi Szabadtéri Színpad üzemeltetést, azonban ezen kívül is felmerülnek kérdések a győztes pályázat megszületésének körülményeit, valamint annak megalapozottságát (valóságtartalmát) illetően. Éppen ezért sem a tegnapi ülésen sem a későbbiekben nem fogjuk napirendre tűzni ezt az előterjesztést ebben a formában, mindaddig amíg nem tisztázódnak azok a körülmények, amelyeket a Pécsi Szabadtéri Színpad üzemeltetésében korábban résztvevő Gellai Gergő a szakbizottság tudomására hozott. A kialakult helyzetre legjobb orvosság a teljes nyilvánosság és az átláthatóság biztosítása, ezért a pályázatok kapcsán Gellai Gergő által javasolt nyilvános párbeszédet magunk is üdvözlendőnek tartjuk. Amennyiben a polgármester most csütörtökön, a soron következő Közgyűlés keretében a szakbizottság kételyei ellenére is tárgyalni kívánja a pályázat lezárást célzó előterjesztést, úgy a leadott pályamunkák ismeretében a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség a Gellai Gergő féle Made in Pécs Kft. pályázatát fogja támogatni, a városvezetés által javasolt budapesti cég pályázatával szemben. Tisztelettel, Dr. Barkóczi Csaba, önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke (Fidesz-KDNP-ÖPE) Marsalkó Péter, önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok, a bizottság tagja (Fidesz-KDNP-ÖPE) Deliné Székely Ágnes, önkormányzati képviselő, a bizottság tagja (Fidesz-KDNP-ÖPE) Kalmár Péter, önkormányzati képviselő, a bizottság tagja (Fidesz-KDNP-ÖPE)

