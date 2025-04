Hatalmas kertmozit álmodtak az Uránia mellé

Az érdekes témáról Vörös Attila történész beszélt egy, a közelmúltban a Tudásközpontban tartott helyismereti konferencián. Az előadó prezentációjában a kertmozi csaknem százéves baranyai történetéből nyújtott érdekfeszítő áttekintést.

A pécsi kertmozi: a Park Mozi kerthelyisége 1978-ban. Fotó: Régi Pécs

Az előadó azzal indított, hogy 1911 megalakul a pécsi Apolló Projectograf Rt., amelynek célja, hogy létrehozzon egy állandó filmszínházat, ami az Apolló moziépületének 1912 decemberi átadásával meg is valósult. Aztán 1913-ban nyílt meg az első pécsi kertmozi, az Apollótól délre, a szabadtéri helység nagyobb volt mint a moziteremé és ott a filmnézés mellett ételeket, italokat is fogyaszthattak a korabeli pécsiek.

Majdnem egy évtizeddel később – derült ki Vörös Attila előadásából - 1921-ben készült el Pilch Andor pécsi építész tervei alapján a Park Mozi, amelynek több mint 1100 férőhelyes kerthelyiségét 1923-ban átadták. A kertmozit folyamatosan fejlesztették: 1932-ben megtörtént a hangosítása is, 1941-ben pedig megépítették a Felsőmalom utcai bejáratot is.

Vörös Attila kitért arra is, hogy a második világháború után Magyarországon a mozik többségét a választásokon győztes koalíciós pártok üzemeltették. A pécsi Park Mozi például a kommunista párthoz került. A pártok ekkor a mozik fenntartásából egyrészt pénzhez jutottak, közben pedig saját propagandájukat is terjeszthették – így az előadó, aki jelezte, hogy ez az állapot azonban nem tartott sokáig, ugyanis 1948-ban államosították az egész magyar filmipart, köztük a mozikat is.

A mozik közvetlen állami irányítás után 1953-ban megyei szintre kerültek, ekkor jött létre a Baranya Megyei Moziüzemi Vállalat. A történész megjegyezte, ez az időszak, tehát az 1950-es évek jelentették a mozi fénykorát.

Ugyancsak ebben az időszakban, a második ötéves tervben szerepelt, hogy az Uránia, akkor Petőfi mozinál egy 1200-1500 fős kertmozit is építenek, de az végül nem épült meg. Ehelyett a moziüzemi vállalat folyamatosan fejlesztette a Park Mozit, annak kerthelyiségét 1959-ben felújították, kicserélték a padokat, kicserélték a vetítőkamrát, így egyszerre tudtak vetíteni a kerthelyiségben és a moziteremben.

Vörös Attila úgy folytatta, hogy a Park kertmoziját 1970 és 1973 között teljesen átépítették, az eredetileg 10 millió forintra kalkulált fejlesztés végül 13 millió forintba került, aminek folytán 844 férőhelyes, szélesvásznú vetítésre is kerthelyiséget alakítottak ki, amelynek korallpiros székeit Franciaországból hozták. A Park Mozi kerthelyiségét ettől kezdve használták a filmvetítések mellett koncertek helyszíneként. A Park kertmoziját a rendszerváltás utáni üzemeltető az InterCom 1994-ben zárta be a folyamatosan csökkenő nézőszámra hivatkozva.

Az előadó a továbbiakra térve kifejtette, hogy 1970-es évektől , a televízió térnyerésével folyamatosan csökkent a mozilátogatók száma. Pécsnek azonban volt két új lakótelepe, Uránváros és Kertváros, ahonnan hiányzott a mozi. A moziüzemi vállalat elsősorban anyagi okokból, azaz spórolásból a kertmozik kialakítását vélte megoldásnak. 1976 nyarán a mai Babits gimnázium udvarán tartották a Komarov Kertmozi első vetítését, egy évvel később pedig a kertvárosi Berek utcában alakítottak ki kertmozit. A kezdeti évek annyira sikeresnek bizonyultak, hogy a baranyai vállalat ezt a „költséghatékony” megoldást ajánlotta a „mozihiánnyal küzdő” lakótelepek számára országszerte. Mindkét helyszínen 1986-ban vetítettek utoljára filmeket.

Az 1980-as években már érzékelhető gazdasági problémák miatt a moziüzemi vállalat stratégiaváltásra kényszerült. Ennek keretében az akkori Mázaszászváron gasztromozit nyitottak, 1982-ben Orfűn és Sellyén szabadtéri vetítéseket tartottak, Sásdon 1988-ban pedig szombatonként volt kertmozi.