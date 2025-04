Valódi olvasásünnep volt a vetélkedő, népszerű írónő könyve elevenedett meg Baksán

A Baksai Általános Iskolában a mesevetélkedő hagyomány, minden évben megrendezik, ám eddig népmeséket dolgoztak fel, idén először esett a választás egy kortárs műre. Szinyei Dalma Levendula Hercegség című könyve adta a vetélkedő alapját. Az egész tantestület részt vett a feladatokban. Táboriné Bába Livia Mária szervező elmondta, hogy a gyerekeknek hét feladatuk volt, a kreatívtól a digitálisig, a totótól a sportos feladatig, madarakat kellett felismerni, volt körülírás- activity, és hanganyag alapján kellett felismerni a mesékből, hogy melyik részletről van szó.

A mesevetélkedő résztvevői (a kép jobb oldalán az írónő)

Fotó: Baksai Általános Iskola

– A vetélkedőn összesen 9 csapat vett részt, a térségi általános iskolákból, 3.-4. osztályos diákok. Arany, ezüst és bronz minősítéseket osztottunk ki, valamint a gyerekek különböző levendula tematikájú ajándékokat is kaptak. Összesen 80 felajánló adott a vetélkedőre különböző tárgyakat (szappan, gyertya, nyakék, mézeskalács, éjjeli lámpa stb.). Remélem, hogy hagyományt teremtünk, s a jövőben is ezt folytathatjuk

– ismertette a szervező.

Író-olvasó találkozó a mesevetélkedőn

A gyerekek a rendezvényen testközelből ismerhették meg kedvelt könyvük alkotóit. Jelent volt az írónő, és a mesekönyv illusztrátora is: László Bettina Réka. Schmidtné Kriszt Kinga igazgatónő fontosnak tartotta kiemelni, hogy ritka az, hogy egy ilyen esemény író-olvasó találkozó is egyben. Most viszont pont ez történt, rengeteg autogramot osztott ki a szerző és az illusztrátor is, ez egy nagyon aranyos momentum volt.

Szinyei Dalma: Levendula Hercegség

Fotó: Baksai Általános Iskola

– Azt kívánom, hogy mindenki megtapasztalja életében legalább egyszer azt, hogyha van egy álma és az testet ölt, az ilyen fogadtatásra talál. Ilyenkor az ember első kézből és első szívből tapasztalja meg a könnycseppeket és azt, hogy hova tudjuk repíteni azokat, akik szeretnének repülni. Lesz folytatása mind a mesevetélkedőnek, mind a mesekönyvnek illetve készül egy verseskötetem is

– fogalmazta meg érzéseit az esemény kapcsán Szinyei Dalma.