Beindul a PEN – igazi sztárfellépőket sorakoztatnak fel Pécs legnagyobb buliján (GALÉRIÁK+VIDEÓ)

Sokak nagy örömére, idén a Zsolnay Negyed ad otthont a rendezvénynek, ahol három napon keresztül nívósabbnál nívósabb énekesek, zenekarok szórakoztatják majd a közönséget. Azonban a PEN nemcsak zeneileg, hanem közösségileg is meghatározó élmény: ez a pécsiek igazi tavaszi ünnepe.

A 2024-es PEN Fesztiválon Dzsúdló felszántotta a színpadot - valószínűleg ez idén sem lesz másképp

Fotó: Kovács Liliána

Mit is nyújt idén a PEN?

0. nap – Április 30., szerda (ingyenes nyílt nap)

A bemelegítés már önmagában is erős: színpadra lép a Dzsúdló, a magyar pop-rap szcéna egyik legnépszerűbb alakja, valamint Filo Live és a Don't Stop The Queen is gondoskodik a fergeteges hangulatról. A programot színesíti a PEN diákrektor-választás eredményhirdetése is. (Fontos! A 0. napon a részvétel PEN bérlettel ingyenes, anélkül a regisztrációs díj becsületkassza alapon min. 100 Ft. A befolyt összeg 100%-át a Kerek Világ Alapítvány kapja meg. Információnk szerint az összes 0. napi regisztrációs jegy elfogyott.)

1. nap – Május 1., csütörtök

A hivatalos első napon igazi nagyágyúk érkeznek: Bagossy Brothers Company, BSW és a Gang, valamint a Bëlga gondoskodnak a hangulatról. De itt még messze nincs vége a listának: fellép az Animal Cannibals, Gáspár Laci, Groovehouse Live, NKS, Nővé Soma és ifj. Csoóri Sándor, Regán Lili & PTE All Stars, Saiid, Tha Patkányz x Filc, V-Tech Live és Vodka for Kids is. De ha még ez se lenne elég nekünk, akkor még őket is hallhatjuk: Acid, Bandit, Borsi, Chicheck, Heller & Szamy, Helva, Kreech, Pudar, Quera, R-Nold, Retro Stars Mulató, Schmici, Vyntrip és Zsigabá.

2. nap – Május 2., péntek

A pénteki nap is brutálisan erős: jön Krúbi, a Punnany Massif, Analog Balaton és T. Danny is fellép. A további fellépők között ott van Doggos, Döndi Duó & Roli, Franko, Jauri, Kacaj, Kalyi Jag, Laurence Guy (UK), Lenkke_, Lil Frakk, Metzker Viktória és Yamina. Az éjszakai zenei vonalat pedig az alábbi nevek képviselik: Az Éjszakás, Buckhat, Collect All and Save, Constant K, Cosmic Disco, Csapos, DJ Greg S, Flex Luthor, HRSPX, Oliv:r, Szlimmy, Szolnoki, Szunyog Tess, Toldyuuso.

3. nap - Május 3., szombat

És hogy mivel zárul a PEN utolsó napja? Érkezik: a Halott Pénz, 30Y, Parno Graszt, Elefánt, és a retró kedvelők számára is van jó hír, éjféltől egészen hajnali négyig berobban a NECC PARTY. Na, de itt még nincs vége! Akik még színesítik a szombati napot: Barbárfivérek, Dos Diavolos, DR BRS, Hanga Banda, Ketioz, Mikee Mykanic, Senor Grande, Siska Finuccsi, Tkyd. A közönséget még szórakoztatni fogja a Beta, Bloose Broavaz, Coloboma Live, Daniel Meister, Dj Albrecht, DTNB, Gigaset, Heatdeath1992, Kool Kasko, Polyp x Not Live, Sota, Vonal_64 B2B Molni.