Semmi sem szab határt a képzeletünknek, amikor tojást festünk (GALÉRIA)

Mint általában mindenki, magam is gyerekként találkoztam a tojásdíszítés hagyományával. Lenyűgözve figyeltem, ahogy nagymamám viaszba mártott íróval rajzolta a mintát a tojásokra, majd a hagymahéjból oldódó festékanyag tette láthatóvá ügyes kezeinek munkáját, a tulipánt, a gyöngyvirágot, a gereblyét, és a többi motívumot.

Mi sem természetesebb annál, hogy a gyerekeket ma is izgatja a tojásdíszítés hagyománya

Csoda a látvány, de csoda a jelentése is. A hímes tojás ősidők óta a tavaszi nap-éj egyenlőség, a természet újjászületésének, feltámadásának jelképe a népi hitvilágában. Ilyen értelmezésben ősi hímes tojás szavunk is a nő és férfi kapcsolatára utal, amiben a hím szó csak másodsorban jelent díszt, és a ma is gyakorolt locsolás szintén ezt jelképezi. A keresztény legendák szerint ugyanakkor egy asszony tojással a kezében siratta Jézust a keresztfa alatt, akinek vérre pirosra festette a kezében tartott tojást. Az egyház szerint a piros szín a mártírok vérét, a tojás pedig az újjászületést jelképezi. Így lett a piros tojás a húsvét egyik legfontosabb szimbóluma.