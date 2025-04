Országos zenei balhé alakul Pécsen

Pécs önkormányzata egy határozattal 2019 májusától a Pécsi Balett Nonprofit Kft. szervezésébe adta a Pécsi Nyári Színházi Fesztivált. Azzal a kitétellel, hogy „amennyiben a feladatok ellátásához átadott ingatlan, infrastruktúra hasznosításából származó bevételtöbblete engedi”.

A koncepció, amely még az előző városvezetés idején született, azzal számolt, hogy a nyári színházi előadásokra a forprofit könnyűzenei koncertekből és a vendéglátói funkciókból származó bevétel teremti meg a forrást.

Fontos megjegyezni, hogy Pécs város jelenlegi vezetése számára nemcsak szavakban fontos a kultúra, ezért a város fennálló adóssága ellenére évről évre növekvő támogatásban részesítette a nonprofit események szervezőit.

Az elmúlt években jól látszott, hogy a szabadtéri színpad nívós koncertjei egyre népszerűbbekké váltak. Ugyanakkor jól látszott az is, hogy a Pécsi Nyári Színházi Fesztivál önkormányzati támogatási igénye évről évre nőtt. Azaz a könnyűzenei koncertek által termelt bevételekből messze nem jutott elegendő a színházi előadások finanszírozására. Az önkormányzatnak ebben az évben már legalább 10 millió forintot kellene a fesztiválra biztosítania. Az évről évre emelkedő támogatási igény mellett az is látszott, hogy az eredetileg tervezett bevételi díj növekedés nem valósul meg a Pécsi Balett NKft-nél, miközben a külső szervezők által meghirdetett koncertek száma, és az azokból származó bevétel is jelentősen emelkedhetett. Erre a helyzetre is megoldást kellett keresni.

Az önkormányzat ezért elkezdte megvizsgálni azt, hogy a szabadtéri színházi előadásokat miként lehetne jobb pénzügyi kondíciók mellett üzemeltetni. Színházi szakértőkkel is egyeztetve a városvezetés arra jutott, hogy ezt a célt a nyári színházi férőhelyek bővítésével érdemes elérni.

A cél érdekében 2024 végén megkezdődött egy projekt előkészítése, amely a 2021-2027-es Európai Uniós pályázati ciklus keretében, egy közel 200 millió forintos pályázati keretből növelné a férőhelyek számát a szabadtéri színpadnál. Az egyéb fejlesztéseket is tartalmazó projekt 492-ről 700-ra emelné a lehetséges nézőszámot, megteremtve ezzel a nagyobb bevétel lehetőségét. A pályázat beadásának határidejét még 2024 novemberében ráadásul csaknem egy évvel – 2025 decemberéről márciusra – előrehozta az irányító hatóság, ezért a pályázatról soron kívül kellett döntéseket hozni.

A pályázat elkészült, ahogy a többi Európai Uniós pályázati anyag is. Az önkormányzat a többi érintett kulturális intézménnyel és céggel együtt a Pécsi Balett Nonprofit Kft-t is nyilatkoztatta arról, hogy van-e olyan élő szerződése, amely szembe megy a szóban forgó pályázattal. A társaság ilyet nem jelzett, így az önkormányzat a pályázat megvalósítása érdekében visszavonta a vagyonkezelői szerződést. Erre azért volt szükség, mert másképp az önkormányzat nem pályázhatott volna a fejlesztésre.

A helyszín további hasznosítására Pécs önkormányzata egy nyílt és minden tekintetben átlátható pályázatot írt ki. Azaz úgy járt el, mint minden más önkormányzati ingatlan esetében, ahogy azt a jogszabályok előírják. A hasznosításra kiírt pályázat jelenleg folyamatban van, bizottságok még nem tárgyalták.

Egészen bizonyos, hogy az önkormányzatnak a pályázatot le kell zárnia, ez jogszabályi kötelezettség.

Bizonyos az is, hogy a pályázatban, ahogy az összes többi hasonló helyszín hasznosítása esetében az ár lesz a döntő, a pályázati kiírás értelmében 75%-ban esik latba a bevétel. Pécs önkormányzatának pedig a jelenlegi rendkívül előnytelen gazdasági helyzetben fontos, hogy lehetőleg csökkenjen a rendezvények támogatási igénye. Márpedig a lebonyolított nyílt pályázat eredménye alátámasztja, hogy a koncertek árbevétele képes fedezetet biztosítani a színházi előadásokra.

A városvezetés a feltett kérdésekre egyértelműen jelezte a koncertek jelenlegi szervezőjének, hogy a már lekötött események megtartásában segíteni fog. Annak ellenére, hogy ezeknek szerződéses alapja jelenleg nincs.

Röviden, Pécs város vezetése egy olyan megoldásban partner, amely

tiszta szerződéses feltételekkel és mindenki számára rentábilisan működik,

megteremti a szabadtéri színpad felújításának lehetőségét,

megteremti a lehetőséget a lekötött koncertek lebonyolítására.

A benyújtott pályázati anyagok zárt borítékban érkeztek be, hiánytalanok és teljeskörűek voltak, hiánypótlásra nem volt szükség. Bármilyen felvetést, amely a pályázat tisztaságát vonja kétségbe, messzemenően visszautasítunk.