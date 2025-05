Kapa és Pepe frászt kaptak a Filharmónia pécsi orgonistájától!

A Filharmónia alig több mint kétperces videójában a Jancsó filmekből ismert, majd onnan önálló életre kelő Kapa és Pepe karaktere egy pajszerrel akarnak betörni egy templomban, miközben a páros szórakozottabb tagjának arra is volt érkezése, hogy a templomajtó ornamentikájában gyönyörködjön.

Kapa, Pepe, Filharmónia

A nehezen induló betörés végül sikerül, a templomba bejutó hőseink sötétben botorkálva keresik a szajrét, mivel Pepe azt hallotta, hogy egy királyné lakik a templomban, akinek a tiszteletére koncerteket is adnak, amit Kapa hitetlenkedve fogadott. A nagy keresgélésnek Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia ügyvezető igazgatója köhintése vet véget, majd Beethoven 5. szimfóniájának orgonán lejátszott drámai kezdőhangjai, valamint a templomban időközben kigyulladó fények erre csak ráerősítenek.

Kapa, Pepe, Filharmónia, orgonák - mi ez az egész?

Szamosi Szabolcs korábban közölte, hogy június 7-én az Orgonák éjszakája nemzetközi programsorozatába 34 külföldi helyszín kapcsolódik be: a határon túli magyarlakta települések – például Révkomárom, Nagyvárad, Kolozsvár – és több európai nagyváros mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Indiában, Dél-Koreában és Algériában is rendeznek hangversenyeket. Mint mondta, a programsorozat kiemelt budapesti helyszíne lesz a Zeneakadémia, a Mátyás-templom, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Vakok Iskolája is.

Az Orgonák éjszakája egyik fontos vidéki helyszíne idén Debrecen lesz, ahol a Szent Anna-székesegyházban a salzburgi Mozarteum professzora, Hannfried Lucke ad hangversenyt - hangsúlyozta az igazgató, aki felhívta a figyelmet a pécsi bazilikában Martin Baker brit orgonaművész-karnagy, a Royal College of Organists korábbi elnöke által tartandó szólóestre is. Szamosi Szabolcs hozzátette: lesznek programok többek között Kecskeméten, Győrben, Balatonfüreden, Kaposváron, Nyíregyházán és Székesfehérváron is.

A 2019 óta megrendezett Orgonák Éjszakája idei kiemelt eseményeként a világhírű argentin operaénekes, José Cura és a Liszt-díjas orgonaművész, Szamosi Szabolcs közös koncerteket ad, amelyeken Johann Sebastian Bach, César Franck és Giuseppe Verdi művei mellett spirituálék és Ramirez Kreol miséjének részlete is elhangzik. A két művész június 7-én Révkomáromban, este pedig a Mátyás-templomban koncertezik. A másik kiemelt koncert Christian Schmitt német és Vincent Dubois francia orgonaművész, valamint a Concerto Budapest (karmester: Keller András) közös hangversenye lesz szintén június 7-én a Zeneakadémián.