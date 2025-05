Indul a PEN, az első nap igazi nagyágyúk lépnek fel Pécsen

Te melyiken fogsz tombolni?

A hivatalos első napon ők szolgáltatják a legjobb zenéket: Bagossy Brothers Company, BSW és a Gang, valamint a Bëlga gondoskodnak a hangulatról. De itt még messze nincs vége a listának: fellép az Animal Cannibals, Gáspár Laci, Groovehouse Live, NKS, Nővé Soma és ifj. Csoóri Sándor, Regán Lili & PTE All Stars, Saiid, Tha Patkányz x Filc, V-Tech Live és Vodka for Kids is. De ha még ez se lenne elég nekünk, akkor még őket is hallhatjuk: Acid, Bandit, Borsi, Chicheck, Heller & Szamy, Helva, Kreech, Pudar, Quera, R-Nold, Retro Stars Mulató, Schmici, Vyntrip és Zsigabá.

További részletekért keresd fel a PEN Fesztivál hivatalos oldalát.