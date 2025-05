Ők lettek a legjobbak – idén is díjazták a Pécsi Balett táncművészeit

2024. szeptemberében mutatták be A három testőr – avagy a királyné nyakéke című nagyszínpadi táncjátékot, melyben Athos szerepét alakítja; 2024. novemberében mutattuk be az Óz, a nagy varázsló című mesebalettet, melyben a Gyáva oroszlán szerepét táncolja. Mindkét szerepet kimagasló technikai tudással, fantasztikus dinamikával, nagyszerű stílusérzékkel alakítja. Előadóművészi ábrázolásmódja kifejező, kiváló humorérzékkel fűszerezett játéka kiemelkedő. Főszereplő alkat, aki magas szintű technikai tudásával és művészi teljesítményével mindig bebizonyította, hogy tud is élni alkati adottságaival. Folyamatosan fejlődik, jelenleg ereje teljében, a legmagasabb fokon izzik a színpadon. Alakítása Athosként pazar, szólója Gyáva oroszlánként virtuóz; mindkét szerepben csodálatosan ötvözi az erős klasszikus alapjait a modern, kortárs tánctechnikával; pontosan, tisztán, hibátlanul oldja meg a feladatait. Tuboly Szilárd vitathatatlanul a legjobb férfi táncművészek egyike ma Magyarországon – közölte a Pécsi Balett.