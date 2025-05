Ilyenre még nem volt példa: ezt kínálja a Pécsi Nemzeti Színház 2025-ben! (GALÉRIA, VIDEÓ)

A sokszínűséggel aratnának sikert

Lipics Zsolt hangsúlyozta, a mostani évad sikerét szeretnék átvinni a most bemutatott szezonra. A sokszínű műsorkínálat mellett arra is figyelmet fordítottak, hogy a társulat is sokoldalú egyéniségeket tudjon soraiban, éppen ezért 6 új fiatal taggal bővül a csapat, akiket később bemutatunk.

A rendezvényt dedikálások és nyílt próba zárta – a látogatók A Pál utcai fiúk előadásának kulisszái mögé is betekinthettek. Az est fénypontja az Erkélykoncert volt, amely népszerű dallamokkal búcsúzott a közönségtől. A következő évadra a bérletértékesítés már elindult, a Családi Bérlet május 1-ig 4000 forintos kedvezménnyel érhető el.