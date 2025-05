Egy áttáncolt élet 3 órája

Szenzáció! Uhrik Teodóra legendás életműve előtt tiszteleg az új előadás

Több alkalommal is írtunk már róla: ő az a művész, akit nemcsak Pécs, hanem az egész ország a szívébe zárt. Uhrik Teodóra – a Nemzet Művésze, a Pécsi Balett alapító tagja, ügyvezetője, a város díszpolgára, táncművész, pedagógus, édesanya. Most azonban nem csupán ő lép a színpadra , hanem életműve válik tánccá. A PB2 Company május 5-én Egy áttáncolt élet címmel mutatja be új előadását a Nemzeti Táncszínházban.

Uhrik Teodóra 2022-ben lett Pécs díszpolgára, ez alkalomból készült vele interjú és e fénykép is.

Az előadás a Budapest Táncfesztivál részeként kerül színre, és különlegességét nemcsak az adja, hogy Uhrik Teodóra avagy Uhrik Dóra előtt tiszteleg, hanem az is, hogy művészi családja is közreműködik a megvalósításban. A színpadon életre kel a közönség által már jól ismert és szeretett pályaív: hogyan lett a kis balerina tanítványból országosan elismert alkotó és példakép. Az előadásban is megjelenő festményeket Uhrik Teodóra leánya, Lovas Anna alkotta.

Forrás: Pécsi Balett A PB2 Company – a Pécsi Balettért Alapítvány kezdeményezésére – egy olyan előadást álmodott meg, amely méltó Uhrik Teodóra sokszínű, inspiráló életművéhez. A művészi pálya személyesebb oldalát is felfedi az előadás: táncművész férje, Lovas Pál, fia, Kamarás Iván és lánya, Lovas Anna is részt vesznek a megemlékezésben. Kortárs táncképek, Lovas Anna festményei, Kamarás Iván dalai és Uhrik Dóra saját versei fonódnak össze ezen az estén, ahol a múlt és jelen, család és közönség, művészet és élet találkozik. Ez nem csupán koreográfia – ez vallomás. Egy nő vallomása a tánchoz fűződő szenvedélyéről, az elhivatottságról, a művészi és emberi kapcsolatok erejéről. Az est különlegessége, hogy több generáció is megjelenik a színpadon: Uhrik Dóra és Lovas Pál párosa mellett ott lesz Rónaki Nina, a Pécsi Balett fiatal művésze, valamint Dávid Diána, a Pécsi Művészeti Középiskola növendéke is. A rendező-koreográfus Vincze Balázs Harangozó-díjas művész. Uhrik Teodóra több alkalommal adott interjút a Bama.hu-nak Egy áttáncolt élet nem csupán ünneplés, hanem üzenet is: a művészet örök, ha szívből születik. Uhrik Teodóra pályája nemcsak szakmai mérce, hanem emberi útmutató is lett sokunk számára. Emlékezetesek szavai, amelyeket korábban hírportálunknak adott interjúban mondott: A művészet kitörölhetetlen, mert a lélek része. Olyan önkifejezési forma, amely nélkül az ember tönkremegy. Egyfajta terápia, ahol a néző és az előadó átléphet a valóság határain. Van egy mottóm is: művészet nélkül lehet élni, csak nem érdemes. A bemutatót közönségtalálkozó követi, ahol a nézők személyesen is találkozhatnak az alkotókkal, előadókkal. Jegyek már elérhetők a Nemzeti Táncszínház weboldalán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!