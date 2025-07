Csendes megemlékezéssel búcsúznak utolsó útja előtt a népszerű pécsi színésztől

Megemlékezés keretében búcsúztatják Krum Ádámot, a Pécsi Nemzeti Színház egykori színművészét. A búcsúzás augusztus 2-án 12 órakor lesz a Janus Pannonius Múzeum kertjében. A barátok, kollégák és tisztelők körében zajló, csendes búcsún virágok és koszorúk elhelyezésére nem lesz lehetőség, a művész hamvait később, szűk családi körben helyezik végső nyugalomra.

Elhunyt a Pécsi Nemzeti Színház egykori művésze, Krum Ádám.

Fotó: Pesti András / Forrás: Pécsi Nemzeti Színház

Krum Ádám 75. életévében költözött az égi színház társulatához. Emlékét a Pécsi Nemzeti Színház mellett a Janus Pannonius Múzeum új, „Genius Loci – A hely szelleme” című állandó kiállítása is őrzi. Az interaktív tárlat tizenegy baranyai helyszínt és azok szellemi örökségét mutatja be – minden helyszínhez egy-egy ikonikus személyiséget társítva. A középkori Pécs és a püspökség világában Szent Mór vezeti végig a látogatót, akit Krum Ádám színművész alakít a kiállítás videóinstallációjában. Hiteles és emlékezetes szereplése révén a múzeumban tovább él hangja, tekintete és karizmája – szellemi öröksége így is velünk marad.