Nincsenek szavak: elhunyt a szeretett pécsi színész

Elhunyt Krum Ádám (1950-2025). „A szomorú, szikár mondat mögött azonban élénken ott marad, és él bennünk kollégákban, barátokban Ádám, a humoros, kedves, szép hangú ember emléke” – fogalmazott közösségi oldalán a Pécsi Nemzeti Színház.

Elhunyt a Pécsi Nemzeti Színház egykori művésze, Krum Ádám.

Fotó: Pesti András / Forrás: Pécsi Nemzeti Színház

Pályájának első szakasza a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz kötötte, 1991 óta pedig szabadúszóként a pécsi közönséget örvendeztette meg számtalan kimagasló karakter szerepével. A Pécsi Nemzeti Színház 1999-ben Szendrő József-díjjal ismerte el magas színvonalú színművészi tevékenységét, 2006-ban pedig Aase-díjat kapott, melyet az epizódszerepek kiemelkedő alakításáért ítél oda a Színészkamara.

A Pécsi Nemzeti Színház színpadán legutóbb Bródy Sándor: A tanítónő című előadásban és Sárosi István: Otthol, édes otthol című ősbemutatójában alakított emlékezeteset.

Kedves Ádám! Örülünk, hogy velünk voltál, nyugodj békében! A családnak részvétét fejezi ki a Pécsi Nemzeti Színház társulata Vigasztalódjanak szép emlékében!

– zárja szívszorító bejegyzését a teátrum.

Krum Ádám emlékét megőrzi a pécsi múzeum tárlata is

Krum Ádám emlékét a Pécsi Nemzeti Színház mellett a Janus Pannonius Múzeum új, „Genius Loci – A hely szelleme” című állandó kiállítása is őrzi. Az interaktív tárlat tizenegy baranyai helyszínt és azok szellemi örökségét mutatja be – minden helyszínhez egy-egy ikonikus személyiséget társítva. A középkori Pécs és a püspökség világában Szent Mór vezeti végig a látogatót, akit Krum Ádám színművész alakít a kiállítás videóinstallációjában. Hiteles és emlékezetes szereplése révén a múzeumban tovább él hangja, tekintete és karizmája – szellemi öröksége így is velünk marad.

Egy korábbi, 2012-ben készült interjúnkat itt olvashatják Krum Ádám színművésszel.