Pécsi invázió a fesztiválokon: baranyai zenekarok uralják a nyarat!

Két fesztivál, két eltérő világ – egy közös bennük: a baranyai zenei élet megkerülhetetlensége. Akár egy többnapos bulimaratonra, akár egy különleges kastélyparkos élményre vágyunk, a hét minden napjára jut egy baranyai dallam valamelyik fesztiválon.

A Halott Pénz zenél a Campus Fesztiválon és a Fehértone Fesztiválon egyaránt

Fotó: MW

Megtöltik a pécsiek a debreceni fesztivált

A hét legnagyobb szabású eseménye a Campus Fesztivál, amelyet július 17–20. között rendeznek meg Debrecenben, a Nagyerdő árnyas fái között. A rendezvény évek óta kiemelkedik a hazai kínálatból: nemcsak a zenei felhozatal erős, de tudományos, kulturális és közösségi programokat is kínál a látogatóknak. A baranyai zenekarok idén is komoly szerepet kapnak. Már csütörtökön, 17 órakor az L1 zenekar mutatkozik be az MBH Bank Rock Arénában, este 22:30-kor pedig a Punnany Massif lép fel a Debreceni Egyetem Színpadán. A pénteki nap különösen erős lesz pécsi szempontból: 21:35-től a Halott Pénz koncertezik a Metal-Sheet Nagyszínpadon, 22:45-kor a 30Y zenél a Guarana No Sleep Nagyszínpadon, éjfélkor pedig Regán Lili zárja az estét a Rádió 1 – Soproni Stage-en. A nap folyamán további baranyai előadók is színpadra lépnek: 19:20-tól a Mehringer zenekar a Debreceni Egyetem Színpadán, míg 21:10-től a Kacaj a KOCSI.HU Színpadon hallható.

A fesztiválra Pécsről autóval az M6–M0–M3-as útvonalon körülbelül 4,5–5 óra alatt lehet eljutni, míg vonattal – egy átszállással Budapesten vagy Szolnokon – átlagosan 5–6 órás menetidővel kell számolni. A napijegyek ára 23 490 forinttól indul, a bérlet 58 990 forintért érhető el. Külön jegyet lehet váltani sátorhelyre és kollégiumi szállásra is, utóbbi különösen népszerű a vidékről érkezők körében.

A tóparti koncerteken is pécsi fellépőket találhatunk

Aki viszont kisebb, hangulatosabb rendezvényt keres vízparti környezetben, annak remek választás lehet a Fehértone Fesztivál, amelyet július 17–20. között tartanak a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón, a település népszerű szabad strandja és üdülőterülete körül. A fesztivál idén is különleges atmoszférát kínál: kempinghangulat, tópart, éjszakába nyúló bulik – ráadásul a baranyai fellépők sem hiányoznak. Csütörtök éjfélkor Regán Lili ad koncertet a Mátyás Arénában, szombaton pedig a Halott Pénz lép fel a Nagyszínpadon, este 21:30-kor.