Horváth Péter fotóművész: „Mindig két világ határán lebegtem, de ez egyáltalán nem zavar"

– Riportjai gyakran túlmutatnak a dokumentáción. Művészi igényesség, precíz komponálás is megjelenik. Ez tudatos?

– A riportfotó nem egyszerű eseménykövetés. Mindig is úgy gondoltam, hogy a fotós dolga nemcsak az, hogy megmutassa, mi történt, hanem az is, hogy elgondolkodtassa a nézőt. A kompozíció, a képi megformálás legalább olyan fontos, mint maga a pillanat. A fotó számomra mindig is a kíváncsiság eszköze volt – arra kerestem a választ, miért és hogyan történnek a dolgok, nem csak arra, hogy mi történt.

– Egy ponton aztán a művészi fotográfia felé fordult. Ez tudatos váltás volt?

– Inkább egy lassú belső átalakulás. Másként kezdtem látni a világot, és idővel már nem vállaltam megbízásos munkákat. A kubai vendégmunkásokról készült sorozatom például riportként indult, de társadalmi érzékenységű művészi anyaggá formálódott. Később hírességeket kezdtem fotózni – így született meg az Otthon melege című sorozat, melyhez a mai napig készülnek képek. Számomra inspiráló, egyszerű embereket is fotóztam: kocsmárosokat, tanáraimat, ismerősöket. A ‘80-as években Nagybaracskán egy szociográfiai alkotótáborban vettem részt, ami mély nyomot hagyott bennem. Ott tanultam meg igazán a „dolgok mögé nézni". Számomra a fotográfia mindig is erről szólt: a felszín mögötti valóságról.

Horváth Péter: Magyarorszagon dolgozó kubai szövőnők 1985-ből

Forrás: Fortepan

– Volt, hogy a riporteri múltja új szemszögből inspirálta a művészi munkáit is?

– Több művészi fotóm is korábbi riportképek újraértelmezéséből, montázsokká alakításából született. Voltak kollégák, akik szerint így már nem vagyok „igazi" fotóriporter, mert nem ragaszkodom szorosan a valósághoz – különböző eseményeket, helyszíneket fűzök össze. A művészfotósok úgy látták, ez nem elég elvont, nem elég „lila". Egyfajta „mesebeli naturalizmust" próbálok létrehozni: manipulálom ugyan a képeket, de valóságalapú maradok. Mindig így lebegtem a két világ – a riport és a művészi fotó – között, és ez engem egyáltalán nem zavar. Egyébként sosem szerettem a „fotóművész" szót. Azt tartom fontosnak, létrejön-e valami érvényes. És érdekes módon a legtöbbet nem is fotósoktól tanultam, hanem laikusoktól, akik csak ránéznek egy képre, és valami egészen más jut eszükbe, mint amit én gondoltam.

– A tanítás is fontos szerepet játszott az életében.