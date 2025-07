Pécs készülhet: amerikai sztár és a legnagyobb magyar nevek jönnek a Káptalan Kertbe!

Már májusban és júniusban is folyamatosan koncertek kápráztatták el a baranyai közönséget a Káptalan Kertben, ám most egy időre színház veszi át a főszerepet. A Pécsi Nyári Színház előadásai már júliusban elindították a szezon pezsgését, s most folytatódik a program.

A nyár folyamán a Káptalan Kert lesz a koncertek és a színházi darabok otthona

Fotó: MW

Az idei évadot a Pécsi Nemzeti Színház és a kaposvári Csiky Gergely Színház közös produkciója, Szente Vajk: Aranylakodalom című vígjátéka nyitotta meg július 10-én. A Vidákovics Szláven rendezésében színre vitt darabot több alkalommal is láthatta a közönség, a főbb szerepekben Kis Domonkos Márkkal és Sarkadi Kiss Jánossal. Július 15-én a Bánfalvy Stúdió bohózata, a Nicsak, ki lakik itt?! nevettette meg a nézőket Varga Iza, Hujber Ferenc, Ganxsta Zolee és Sándor Péter közreműködésével.

A java még csak most jön

Július 22-én érkezik a Pomax Kult Produkció a Férjek a slamasztikában, avagy ártatlanok? című, pikáns francia vígjátékkal. A darabot Várkonyi András rendezi, és ő maga is színpadra lép benne – többek között Borbáth Ottília, Szőke Zoltán és Ábrahám Edit társaságában.

Július 26-án a L’art pour l’art Társulat szórakoztatja a közönséget legújabb műsorával, Fölszáradt a páva címmel. Aki ismeri a társulat abszurd humorát, tudja, hogy mire számíthat – vagyis arra, hogy semmire nem lehet felkészülni.

Július 28-án pedig a Pesti Művész Színház zárja a Pécsi Nyári Színház idei programját.. Kellemes húsvéti ünnepeket! – szól a jól ismert francia film színpadi változata, Márton András rendezésében. A főbb szerepekben Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett és Czető Fritz Éva láthatók.

Augusztusban a zene veszi át a stafétát, és egészen szeptember végéig tartja is. A hónapot augusztus 1-jén DESH nyitja, majd igazi nemzetközi szenzációként augusztus 7-én Redman, az amerikai hiphop-legenda lép fel európai turnéja részeként. A magyar pop és rock nagyágyúi is sorra érkeznek: Geszti Péter augusztus 8-án, Hobo életműkoncertje 9-én, majd a Honeybeast 15-én, a Tankcsapda 16-án, a Republic 22-én és a godfater. 23-án gondoskodik a fergeteges hangulatról. Augusztus végén két közönségkedvenc, a Kispál és a Borz (augusztus 29) és a Blahalouisiana (augusztus 30) zárja a hónapot.