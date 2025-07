Korda táncolt, a lányok ragyogtak – előkerültek a harkányi Anna-bál archív fotói (GALÉRIA)

Ó Lady N - csendült fel a dal Korda György előadásában úgy jó 30-40 esztendővel ezelőtt a Harkányi Anna-bálon. De nem ő volt az egyetlen híres és népszerű előadóművész, aki megfordult a báli ünnepen, hiszen Komár László is rázendített a Mond kis kócos kezdetű nótájára.

Bizony Korda György nem csak énekelt, táncba is vitte az ünneplőket a Harkányi Anna-bálon

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A Harkányi Anna-bál, ha ismertsége nem is éri el a balatonfüredi nagy testvérét, évtizedeken keresztül nagyon népszerű rendezvénye volt a baranyai nyárnak. Laufer László fotóriporter kollégánk nem egy alkalommal örökítette meg a bál szépe címért versengő hölgyeket, a meghívott vendégelőadókat, illetve az önfeledten bálozó közönséget. Múltidéző rovatunkban most ezekből a képekből adunk ízelítőt, hátha lesz olyan baranyai polgár, aki felismeri magát a ma már archívnak számító felvételeken.

Korda György és Komár László mellet más hírességek is eljöttek a Harkányi Anna-bálra

Azt megállapíthatjuk, hogy szép arcú csinos lányokban akkor is bővelkedett Baranya, akadt is jelentkező bőven a Harkányi Anna-bál Szépe elismerésre. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy az eseményre sokan érkeztek a régió más megyéiből is, sőt, a Harkányban éppen nyaralók is szívesen bekapcsolódtak - akár versenyzőként, vagy csak bálozóként - a mulatozásba.