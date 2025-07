Húsz éve várt pillanat: új erőre kapott a Nagyharsányi Szoborpark

Fotó: Kovács Liliána

Új terek, új viszonyrendszerek

A három új alkotás nem pusztán mennyiségi bővítést jelent: a szoborpark térbeli logikája is újragondolásra kerül. A meglévő művek közül több áthelyezésre kerül, hogy a kompozíció összhangba kerüljön a friss koncepcióval. Ennek jegyében például Gaál Tamás monumentális szobra is új, kiemelt helyet kap a parkban – az elhelyezés szakmai döntésébe Dévényi Sándor építész, az MMA Pécsi Regionális Munkacsoportjának elnöke is bekapcsolódott.