Húsz éve várt pillanat: új erőre kapott a Nagyharsányi Szoborpark

Fotó: Kovács Liliána

Új terek, új viszonyrendszerek

A három új alkotás nem pusztán mennyiségi bővítést jelent: a szoborpark térbeli logikája is újragondolásra kerül. A meglévő művek közül több áthelyezésre kerül, hogy a kompozíció összhangba kerüljön a friss koncepcióval. Ennek jegyében például Gaál Tamás monumentális szobra is új, kiemelt helyet kap a parkban – az elhelyezés szakmai döntésébe Dévényi Sándor építész, az MMA Pécsi Regionális Munkacsoportjának elnöke is bekapcsolódott.

A megújulás nem áll meg a fizikai restaurálásnál: elindult a Villányi Nemzetközi Szobrász Symposium teljes művészettörténeti feldolgozása. A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával szoborregiszter, katalógus, 3D dokumentáció, riportsorozat és dokumentumfilm is készül.

– Fontosnak tartjuk, hogy ez az egyedülálló szobrászati örökség digitálisan is, a világ bármely pontjából elérhető legyen, különösen a fiatalabb generációk számára – hangsúlyozta Péter Ágnes.

Fotó: Péter Ágnes

Tisztelgés a szoborpark létrehozói előtt

A szoborpark teljes felújításának megkezdése alkalmából szervezett találkozóra a szoborpark mai gondozója és működtetője, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a felújítást és a kapcsolódó programokat előkészítő és felügyelő, általa életre hívott szakmai kuratórium, valamint a Symposion Alapítvány július 31-én 18 órai kezdettel nyilvános kerekasztal beszélgetést szervez a résztvevő művészekkel és szervezőkkel a Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpóziumról, az egyéni és közös élményekről, az alkotásokról, a szoborpark létrehozásáról és a Mesteriskoláról, az éppen zajló Ördögkatlan Fesztivál közönségének bevonásával. Ezen vesz részt, s tart vetítettképes előadást Farkas Ádám, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az egykori szimpóziumok meghatározó alkotója.

Farkas Ádám maga is úgy látja, hogy a mostani program nemcsak megőriz, de újrafogalmaz is.