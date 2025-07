25 éves a Régi Mesterségek Egyesülete – jubileumi kiállítás nyílik a várban

Az esemény nem csupán a népi kézművesség értékeinek megőrzését, hanem az elmúlt 25 év közösségi munkájának méltó ünnepét is szolgálja. A pécsváradi várban tartandó rendezvényen köszöntőt mond Soós István, Nagypall polgármestere, valamint Fischer József, a pécsváradi vár ügyvezetője. A kiállítást Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke nyitja meg. A megnyitó zenei díszvendége Farkas Béla tárogatóművész, a kiállítást Bedő Anikó népi iparművész rendezte.

A pécsváradi vár lesz a kiállítás helyszíne

Fotó: Löffler Péter

Ezeket az alkotásokat mutatják be a pécsváradi várban

A tárlat különleges ívet rajzol az egyesület múltjából és jelenéből: több tucat kézműves – köztük Király Zsiga-díjas alkotók, Népművészet Ifjú Mesterei és elismert népi iparművészek – mutatják be munkáikat. A kiállítók között megtalálhatók késkészítők, csuhéfonók, keramikusok, szövők, mézeskalácsosok, gyöngyfűzők, szobrászok és viseletkészítők is, hajdani tagtársak alkotásai is helyet kapnak a tárlatban.

A kiállítás augusztus 25-ig látogatható a Vármúzeum nyitvatartási idejében.