Pont Ott Parti Pécs: Ezek voltak a legizgalmasabb pillanatok (GALÉRIA + VIDEÓ)

Szerdán este hat órától benépesült Pécs belvárosa, ahol ismét megrendezésre került a Pont Ott Parti. A Pécsi Tudományegyetem hagyományos eseménye ezúttal is a felvételi ponthatárok köré szerveződött, és nem csupán a várakozásról, hanem az ünneplésről is szólt. A diákrektor, Vizi Soma köszöntője után koncertek, bemutatók és interaktív programok követték egymást a színpadon, fellépett többek között a PTE Brass Band, a PEAC cheerleaderei, és természetesen nem hiányzott LL Junior sem, aki a zárókoncerttel koronázta meg az estét.

Ponthatárokat hirdettek – ismét remek szórakozást nyújtott a pécsi Pont Ott Parti

Fotó: Löffler Péter

Sokan izgultak a ponthatárok miatt

A ponthirdetés előtti órákban vegyes hangulat uralkodott: a Széchenyi téren megkérdezettek közül többen is arról meséltek, hogy nem először próbálkoznak, és reménykednek benne, hogy most végre sikerül bejutniuk az első helyen megjelölt szakra. Egy fiatal lány például elmondta, már harmadszor pályázik, de úgy érzi, most valóban beérett a sok-sok tanulás, és elég pontja lesz ahhoz, hogy Pécsen, az orvosi karon kezdhesse meg a tanulmányait.

Az este során nemcsak az egyetemi karok és szolgáltatások mutatkoztak be, hanem helyi és országos szervezetek is kint voltak a téren. A látogatók számos játékot, nyereményt, kézműves programot próbálhattak ki, miközben információt gyűjthettek a hallgatói életről, ösztöndíjakról és kollégiumi lehetőségekről. A rendezvény egyik legkülönlegesebb programpontja idén is a Városháza-torony látogatás volt. Az előzetesen regisztrálók exkluzív túrán vehettek részt az idén 118 éves épületben, ahol nemcsak az építészeti különlegességekkel ismerkedhettek meg, hanem a torony erkélyéről gyönyörködhettek a kivilágított város panorámájában is. Ez a látvány sokak számára felejthetetlenné tette az estét.

A Pont Ott Parti idén is bizonyította: a ponthatárok kihirdetése nemcsak sorsdöntő, hanem örömteli pillanat is lehet – főleg, ha azt ennyi fiatal ünnepli együtt a jövő egyetemvárosában.