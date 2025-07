Valami elképesztőt vittek véghez ezek a szigetvári fiatalok

Két Európa-bajnoki címmel és számos dobogós helyezéssel tértek haza a Szigetvári Moderntánc Csoport növendékei a Magyar Látványtánc Sportszövetség 2025-ös Európa-bajnokságáról. A Kapronczai AMI táncosai B (haladó) és A (profi) kategóriában is remekeltek.

Sikeres ijfú táncosok. Forrás: Szigetvári Moderntánc Csoport Fb-oldala

Kiemelkedő eredmények B kategóriában

Európa-bajnoki cím a Napfogyatkozás (Solar Eclipse) produkcióval (64,5 pont, Art Stage Dance díszlettel – Juniors – Duó/Trió).

Előadók: Kreznanics Emma Zoé, Fleischmann Fanni Sára.

2. hely a Halo című csoportos produkcióval (63,5 pont, Lyrical – Juniors – Csoport).

Előadók: Kovács Ádel, Csór Vanda, Fleischmann Fanni Sára, Metz Luca Zsófia, Hóbor Panna, Kreznanics Emma Zoé.

3. hely Hóbor Panna szólójával (Hometown Glory, 63,5 pont, Lyrical – Children) és Fleischmann Fanni Sára szólójával (No High, 61 pont, Lyrical – Juniors).

5. hely a Take Me To Church duó/trió (63 pont, Modern dance – Juniors).

Előadók: Hóbor Panna, Fleischmann Fanni Sára.

Profi kategóriában is Európa-bajnoki arany

Európa-bajnoki cím és különdíj a legmagasabb pontszámmal (76,5 pont, Lyrical – Children – Szóló)

Előadó: Slemmer Huba (What's My Name).

A szigetvári csapat felkészítői és a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola tanárai büszkén gratulálnak a fiatal tehetségeknek.