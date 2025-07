Mutatjuk, mi a közös Korda Györgyben, Bonnie Tylerben és a villányi vörösben

A Ha péntek, akkor Villány! sorozat idei utolsó állomásán, 2025. augusztus 15-én visszatér Villányba a tavaly nagy sikerű koncertet adó páros Korda György és Balázs Klári.

Az őszi sztárparádé várhatóan minden alkalommal megtölti majd Villány Rendezvényterét

Fotó: Villány, a bor városa Facebook

Évek óta egyre többen tudják, hogy ez a villányi rendezvénysorozat egyedülálló módon ötvözi a borturizmust, a gasztronómiát, a kultúrát és a szórakozást. A péntek esti események változatos programokat kínálnak a látogatóknak, többek között koncerteket, borkóstolókat, és gasztroélményeket.

Több évtizedes karrier, ikonikus slágerek és utánozhatatlan stílus – Korda György és Balázs Klári neve garancia a szórakozásra!

Borítékolható, hogy a Reptér, Mamma Maria, Találd ki gyorsan a gondolatom slágerek sokakat magukkal ragadnak majd, akik az ikonikus házaspárral énekelhetnek majd ezen az estén.

A nyár utolsó nagy rendezvényén fellép még Moriones, akinek Ez az ára című dala már 10 milló megtekintés felett jár a Youtube-on. Az estét Dj Laca zárja egy fergeteges bulival a Rendezvéntéren.

Bonnie Tyler élőben Villányban! Erre nem véletlenül kapják fel sokan a fejüket. A legendás brit énekesnő szeptember 23.-án Villányban, a bor városában ad felejthetetlen koncertet. Rekedtes hangjáról ismert énekenő világszerte több mint húszmillió lemezt adott már el, ezzel a világ egyik legimerteb előadójává vált. Legnagyobb slágeréi ”Holding Out for a Hearo” „Total Eclipse of the Heart” ami villányi koncert kihagyhatatlan részét fogja képezni. Életművét Echo Music Award- díjjal ismerték el, többször is jelölték Grammy-díjra is. 2019 -ben megjelent albumán olyan világsztárokkal énekel duetett mint Rod Stewart és Cliff Richard.

A szüret utáni időszakra is marad még egy nagy őszi dobása Villány városának

A szüret utáni időszakra is marad még egy nagy őszi dobása a városnak. A Villányi Vörösbor Fesztivál a Villányi borvidék legnagyobb és legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, amely 2025-ben is felejthetetlen élményekkel várja a borkedvelőket és az őszi kikapcsolódás szerelmeseit.

Három napon keresztül, péntektől vasárnapig, a borospincéktől egészen a Rendezvénytérig zajlanak majd a programok. A fesztivál középpontjában a villányi vörösborok állnak, de a rendezvény igazi összművészeti kavalkád: élő koncertek, hagyományőrző bemutatók, a látványos szüreti felvonulás, helyi gasztronómiai különlegességek és kézműves vásár is várja a látogatókat.