augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A filmvásznon túl

1 órája

A Hunyadi-sorozat írója Mohácson mesél a valóságról

Címkék#szerep#segítség#PTE#Hunyadi#Mohács#Bán Mór#sorozat#történelem

Rendhagyó történelmi estet tart a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Mohácson. 2025. augusztus 26-án 17 órától a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Házban kerül sor a „A filmvásznon túli valóság – Hunyadi Jánostól a mohácsi csatáig” című eseményre.

Bama.hu
A Hunyadi-sorozat írója Mohácson mesél a valóságról

A beszélgetés középpontjában a Hunyadi-regénysorozat és az abból készült filmsorozat történelmi háttere áll. A vendégek között lesz Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi-könyvek szerzője, valamint Prof. dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Varga Szabolcs, az ELTE történésze. A beszélgetést Rintek Jakab, a pécsi MCC Egyetemi Program hallgatója moderálja.

A szervezők célja, hogy a népszerű sorozatok mögötti történelmi valóságot is bemutassák, és szakértők segítségével válaszokat keressenek arra: milyen szerepet játszott Hunyadi a magyar történelemben, és hogyan vezethettek a korszak eseményei a mohácsi csatához – különösen az 500. évforduló közeledtével.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu