A Hunyadi-sorozat írója Mohácson mesél a valóságról
Rendhagyó történelmi estet tart a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Mohácson. 2025. augusztus 26-án 17 órától a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár és Művelődési Házban kerül sor a „A filmvásznon túli valóság – Hunyadi Jánostól a mohácsi csatáig” című eseményre.
A beszélgetés középpontjában a Hunyadi-regénysorozat és az abból készült filmsorozat történelmi háttere áll. A vendégek között lesz Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi-könyvek szerzője, valamint Prof. dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Varga Szabolcs, az ELTE történésze. A beszélgetést Rintek Jakab, a pécsi MCC Egyetemi Program hallgatója moderálja.
A szervezők célja, hogy a népszerű sorozatok mögötti történelmi valóságot is bemutassák, és szakértők segítségével válaszokat keressenek arra: milyen szerepet játszott Hunyadi a magyar történelemben, és hogyan vezethettek a korszak eseményei a mohácsi csatához – különösen az 500. évforduló közeledtével.
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.