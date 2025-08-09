A Hunyadi-sorozat írója Mohácson mesél a valóságról

A beszélgetés középpontjában a Hunyadi-regénysorozat és az abból készült filmsorozat történelmi háttere áll. A vendégek között lesz Bán János, írói nevén Bán Mór, a Hunyadi-könyvek szerzője, valamint Prof. dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese és Dr. Varga Szabolcs, az ELTE történésze. A beszélgetést Rintek Jakab, a pécsi MCC Egyetemi Program hallgatója moderálja.

A szervezők célja, hogy a népszerű sorozatok mögötti történelmi valóságot is bemutassák, és szakértők segítségével válaszokat keressenek arra: milyen szerepet játszott Hunyadi a magyar történelemben, és hogyan vezethettek a korszak eseményei a mohácsi csatához – különösen az 500. évforduló közeledtével.

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.