Paletta

1 órája

A kisváros tárt karokkal várta a tehetségeket

Címkék#TehetségPaletta Szakmai Tábor#mentor#rendezvény

Kaszás Endre

Augusztusban az ország hat helyszínén, közöttük Baranya megyében Bólyban rendezik meg a TehetségPaletta Szakmai Táborokat. A rendezvényeken a TehetségPaletta bemutatókon megjelent egyéni alkotók, előadók, az őket felkészítők és az alkotóközösségek csoportvezetői találkozhatnak, kaphatnak új inspirációt szakmai és közösségi szempontból is.

Bólyban ezen a hétvégén – péntektől vasárnapig – kerül sor a szakmai táborra, amelynek keretében két szakavatott mentor vezetésével több mint harminc, az ország számos pontjáról érkező alkotó tölt el hasznos napokat együtt. A tábor egyik kulcseleme a résztvevők által létrehozott alkotások szombat esti bemutatása. De sor kerül vasárnap egy értéksétára is, amelyen a résztvevők a befogadó település értékeivel, hagyományaival ismerkedhetnek.

 

