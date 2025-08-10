A szegénység felszámolása volt az egyik egyértelmű cél

Az együttműködés keretében a Kutatócsoport elnöke, Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra Mongólia Elnöki Hivatalának meghívására tartott előadást 2025. június 5-7 között Ulánbátorban a „SUISTAINABILITY DIALOGUE 2025 – CLIMATE ACTION: BILLIONS OF TREES” nemzetközi konferencián a jogszokások szerepéről a klímaváltozáshoz alkalmazkodás folyamatában.

A PTE KPVK honlapjának beszámolója szerint a konferencia célja az ENSZ 193 tagállama által New York-ban 2015-ben a szegénység felszámolása, a bolygó védelme és a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is fenntartható fejlődés biztosítása céljából elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) teljesítésére való közös felkészülés volt a regionális partnerségek megerősítésével.