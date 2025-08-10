augusztus 11., hétfő

Konferencia

Tegnap, 13:40

A szegénység felszámolása volt az egyik egyértelmű cél

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) és a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány a Dzsingisz Kán Örökség és Kultúra Intézettel együttműködési megállapodást írt alá Dr. Obrusánszki Borbála, Magyarország ulánbátori nagykövete kezdeményezésére.

Az együttműködés keretében a Kutatócsoport elnöke, Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra Mongólia Elnöki Hivatalának meghívására tartott előadást 2025. június 5-7 között Ulánbátorban a „SUISTAINABILITY DIALOGUE 2025 – CLIMATE ACTION: BILLIONS OF TREES” nemzetközi konferencián a jogszokások szerepéről a klímaváltozáshoz alkalmazkodás folyamatában.

A PTE KPVK honlapjának beszámolója szerint a konferencia célja az ENSZ 193 tagállama által New York-ban 2015-ben a szegénység felszámolása, a bolygó védelme és a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is fenntartható fejlődés biztosítása céljából elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) teljesítésére való közös felkészülés volt a regionális partnerségek megerősítésével.

 

