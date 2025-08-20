Kovász Fesztivál, kenyéráldás, koncertek: így ünnepelt Pécs (GALÉRIA+VIDEÓK)

Augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén Pécs egész napos programokkal várta a városlakókat és a látogatókat. A Szent István téren, az Ókeresztény sírkamra bejárata melletti füves területen a délutáni ünnepség keretében Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke osztotta meg a közösség erejét méltató ünnepi gondolatait és áldotta meg az új kenyeret, aminek első falatjaiból részesülhettek a résztvevők is. Ünnepi köszöntőt mondott Péterffy Attila, Pécs város polgármestere is, aki Szent István örökségének fontosságát, a megőrzésében ránk háruló feladatokat emelte ki.

Fotó: Kovácsi Liliána / Forrás: MW

A megyeszékhelyen tartott jó hangulatú ünnephez kapcsolódóan a Szent István téren Bársony Bálint és együttese, a Magyar Rhapsody Projekt (MRP) adott különleges koncertet.

Augusztus 20-án újra szélesre tárta kapuit a Pécsi Püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász Fesztivál egész napos rendezvényére nagy szeretettel hívták és várták a gyermekeket, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.