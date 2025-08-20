1 órája
Kovász Fesztivál, kenyéráldás, koncertek: így ünnepelt Pécs (GALÉRIA+VIDEÓK)
Augusztus 20. alkalmából méltóságteljes ünnepi megemlékezést tartottak a baranyai megyeszékhelyen. Az augusztus 20-ai ünnepségen nem csak az államalapításra emlékeztek a résztvevők, hiszen részük lehetett az új kenyér megáldásában megszegésében és megkóstolásában is. Az immár több éves hagyomány keretében az ünnepet látványos és tartalmas programokkal gazdagította a Kovász Fesztivál.
Fotó: Kovács Liliána
Augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén Pécs egész napos programokkal várta a városlakókat és a látogatókat. A Szent István téren, az Ókeresztény sírkamra bejárata melletti füves területen a délutáni ünnepség keretében Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke osztotta meg a közösség erejét méltató ünnepi gondolatait és áldotta meg az új kenyeret, aminek első falatjaiból részesülhettek a résztvevők is. Ünnepi köszöntőt mondott Péterffy Attila, Pécs város polgármestere is, aki Szent István örökségének fontosságát, a megőrzésében ránk háruló feladatokat emelte ki.
A megyeszékhelyen tartott jó hangulatú ünnephez kapcsolódóan a Szent István téren Bársony Bálint és együttese, a Magyar Rhapsody Projekt (MRP) adott különleges koncertet.
Augusztus 20-án újra szélesre tárta kapuit a Pécsi Püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász Fesztivál egész napos rendezvényére nagy szeretettel hívták és várták a gyermekeket, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.
Újra szélesre tárta kapuit a Pécsi PüspökségFotók: Kovács Liliána
A minden évben Augusztus 20-án tartott Kovász Fesztivált Felföldi László megyés püspök hívta életre
A Kovász Fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyéspüspök hívta életre azzal a szándékkal, hogy ahogy kovásztól megkel a kenyér, úgy keljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében a Pécsi Egyházmegye egyházközségeinek közössége.
Az idei ünnep is felejthetetlen élményeket tartogatott a résztvevők számára: tárlatvezetésekkel, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal. A kiemelt gyermekprogramok között szerepelt a Kolompos Együttes koncertje, a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, a Boridalok Trió gyerekzenei koncertje, valamint Ringató foglalkozás. A Kovász Fesztivál a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18.00 órakor kezdődő szentmisével zárult a pécsi székesegyházban.
Áldást kapott az új kenyér augusztus 20-ánFotók: Kovács Liliána
Augusztus 20-án Baranya számos városában, kisebb településén tartottak ünnepi megemlékezéseket hagyományőrző műsorokkal, helyenként kisebb tűzijátékkal is.
Bama.hu videó
