augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

1 órája

Kovász Fesztivál, kenyéráldás, koncertek: így ünnepelt Pécs (GALÉRIA+VIDEÓK)

Címkék#Pécsi Egyházmegye#bama.hu videó#Kovász Fesztivál#ünnepség#program#államalapítás#kenyér

Augusztus 20. alkalmából méltóságteljes ünnepi megemlékezést tartottak a baranyai megyeszékhelyen. Az augusztus 20-ai ünnepségen nem csak az államalapításra emlékeztek a résztvevők, hiszen részük lehetett az új kenyér megáldásában megszegésében és megkóstolásában is. Az immár több éves hagyomány keretében az ünnepet látványos és tartalmas programokkal gazdagította a Kovász Fesztivál.

Kaszás Endre
Kovász Fesztivál, kenyéráldás, koncertek: így ünnepelt Pécs (GALÉRIA+VIDEÓK)

Fotó: Kovács Liliána

Augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén Pécs egész napos programokkal várta a városlakókat és a látogatókat. A Szent István téren, az Ókeresztény sírkamra bejárata melletti füves területen a délutáni ünnepség keretében Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke osztotta meg a közösség erejét méltató ünnepi gondolatait és áldotta meg az új kenyeret, aminek első falatjaiból részesülhettek a résztvevők is. Ünnepi köszöntőt mondott Péterffy Attila, Pécs város polgármestere is, aki Szent István örökségének fontosságát, a megőrzésében ránk háruló feladatokat emelte ki.

Az augusztus 20-ai városi ünnepségen Felföldi László megyéspüspök áldotta meg és szelte meg az új kenyeret, amiből minden résztvevő részesülhetett
Az augusztus 20-ai városi ünnepségen Felföldi László megyéspüspök áldotta meg és szelte meg az új kenyeret, amiből minden résztvevő részesülhetett
Fotó: Kovácsi Liliána / Forrás:  MW

A megyeszékhelyen tartott jó hangulatú ünnephez kapcsolódóan a Szent István téren Bársony Bálint és együttese, a Magyar Rhapsody Projekt (MRP) adott különleges koncertet.

Augusztus 20-án újra szélesre tárta kapuit a Pécsi Püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász Fesztivál egész napos rendezvényére nagy szeretettel hívták és várták a gyermekeket, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

Újra szélesre tárta kapuit a Pécsi Püspökség

Fotók: Kovács Liliána

A minden évben Augusztus 20-án tartott Kovász Fesztivált Felföldi László megyés püspök hívta életre

A Kovász Fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyéspüspök hívta életre azzal a szándékkal, hogy ahogy kovásztól megkel a kenyér, úgy keljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében a Pécsi Egyházmegye egyházközségeinek közössége.

Augusztus 20-án a Kovász Fesztiválon újra családi élettel telt meg a Rózsakert Pécsen
Augusztus 20-án a Kovász Fesztiválon újra családi élettel telt meg a Rózsakert Pécsen
Fotó: MW / Forrás:  MW

Az idei ünnep is felejthetetlen élményeket tartogatott a résztvevők számára: tárlatvezetésekkel, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal. A kiemelt gyermekprogramok között szerepelt a Kolompos Együttes koncertje, a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, a Boridalok Trió gyerekzenei koncertje, valamint Ringató foglalkozás. A Kovász Fesztivál a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18.00 órakor kezdődő szentmisével zárult a pécsi székesegyházban.

Áldást kapott az új kenyér augusztus 20-án

Fotók: Kovács Liliána

Augusztus 20-án Baranya számos városában, kisebb településén tartottak ünnepi megemlékezéseket hagyományőrző műsorokkal, helyenként kisebb tűzijátékkal is.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu