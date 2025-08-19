augusztus 19., kedd

Huba névnap

29°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

2 órája

Pécstől Szigetvárig: így készül Baranya Szent István ünnepére

Címkék#koncert#ünnepség#program#hagyomány#fesztivál

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Baranya vármegye számos települése készül színes és változatos programokkal. A hagyományos kenyéráldás és ünnepi szentmise mellett koncertek, családi fesztiválok, gyerekprogramok és kulturális rendezvények várják az érdeklődőket.

Tóth Viktória

Baranyában az ünnep napja a hagyományok tiszteletéről és a közösségi élményekről szól. A városi fesztiválok, a községi ünnepségek és a zenés programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy augusztus 20-a méltó módon teljen. A következőkben a teljesség igénye nélkül ajánlunk néhány baranyai programot.

Kenyéráldás augusztus 20-án
A kenyéráldás sem maradhat el augusztus 20-án
Fotó: Löffler Péter

Pécsen a Kovász családi fesztivál tölti meg élettel a város központját augusztus 20-án. A Püspöki Palota, a Rózsakert, a Dóm tér is helyszínt biztosít kézműves foglalkozásoknak, bábelőadásoknak, játékoknak és családi programoknak. A fesztivált Felföldi László pécsi megyéspüspök nyitja meg 10 órakor a Rózsakertben. Délután pedig a Dóm téren ünnepi műsor, kenyéráldás, és szentmise várja a látogatókat a Bazilikában. Az estét Bársony Bálint és az MRP koncertje zárja a Szent István tér téren.

További augusztus 20-i programok

Villányban a Diófás téren 18 órától kenyéráldással és a Villányi Fúvószenekar fellépésével tisztelegnek Szent István emléke előtt. A műsorban szerepelnek Götz Attila és Stubendek Katalin a Pécsi Nemzeti Színház művészei. Kozármislenyben a Városháza előtti téren 18 órától a polgármesteri köszöntő és történészi ünnepi beszéd után református lelkész áldja meg az új kenyeret, közreműködik Bognár Szabolcs operaénekes és a Harka Néptáncegyüttes.

Szigetváron 17 órakor koszorúzással kezdődik a megemlékezés a Szent István mellszobránál. Majd kenyérszentelő szentmise lesz a Szent Rókus plébánia-templomban. Ezt követik a programok a Zrínyi téren: kenyérszegés, kulturális műsor, az estét az Asterix zenekar könnyűzenei koncert zárja. Bólyban szórakoztató, az egész családot megmozgató programokkal várják az érdeklődőket. Sor kerül a városi kitüntetések átadására a Batthyány téren augusztus 20-án, fellép többek közt Kozma Orsi és zenekara, a legkisebbek pedig FisiMackó kápráztatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu