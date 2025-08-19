Pécstől Szigetvárig: így készül Baranya Szent István ünnepére

Baranyában az ünnep napja a hagyományok tiszteletéről és a közösségi élményekről szól. A városi fesztiválok, a községi ünnepségek és a zenés programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy augusztus 20-a méltó módon teljen. A következőkben a teljesség igénye nélkül ajánlunk néhány baranyai programot.

A kenyéráldás sem maradhat el augusztus 20-án

Fotó: Löffler Péter

Pécsen a Kovász családi fesztivál tölti meg élettel a város központját augusztus 20-án. A Püspöki Palota, a Rózsakert, a Dóm tér is helyszínt biztosít kézműves foglalkozásoknak, bábelőadásoknak, játékoknak és családi programoknak. A fesztivált Felföldi László pécsi megyéspüspök nyitja meg 10 órakor a Rózsakertben. Délután pedig a Dóm téren ünnepi műsor, kenyéráldás, és szentmise várja a látogatókat a Bazilikában. Az estét Bársony Bálint és az MRP koncertje zárja a Szent István tér téren.

További augusztus 20-i programok

Villányban a Diófás téren 18 órától kenyéráldással és a Villányi Fúvószenekar fellépésével tisztelegnek Szent István emléke előtt. A műsorban szerepelnek Götz Attila és Stubendek Katalin a Pécsi Nemzeti Színház művészei. Kozármislenyben a Városháza előtti téren 18 órától a polgármesteri köszöntő és történészi ünnepi beszéd után református lelkész áldja meg az új kenyeret, közreműködik Bognár Szabolcs operaénekes és a Harka Néptáncegyüttes.

Szigetváron 17 órakor koszorúzással kezdődik a megemlékezés a Szent István mellszobránál. Majd kenyérszentelő szentmise lesz a Szent Rókus plébánia-templomban. Ezt követik a programok a Zrínyi téren: kenyérszegés, kulturális műsor, az estét az Asterix zenekar könnyűzenei koncert zárja. Bólyban szórakoztató, az egész családot megmozgató programokkal várják az érdeklődőket. Sor kerül a városi kitüntetések átadására a Batthyány téren augusztus 20-án, fellép többek közt Kozma Orsi és zenekara, a legkisebbek pedig FisiMackó kápráztatja el.