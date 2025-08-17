augusztus 17., vasárnap

Sokadalom

4 órája

Beindult a néptánc-őrület Mohácson – ma este is jönnek a látványos produkciók

Címkék#esemény#zenekar#fesztivál

Szombat este látványos nyitóprogrammal kezdődött meg a 28. Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Schneider iskolában és a Kossuth Teátrum szabadtéri színpadán hazai és külföldi együttesek mutatták be műsoraikat, a közönség pedig a bemutatók után nyitott táncházban rophatta a Misija zenekar kíséretében.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

A fesztivált 1996-ban hívták életre, eredetileg azért, hogy a mohácsi néptáncegyütteseknek biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget. Azóta a rendezvény rangos nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát, amelyen évről évre egyre színvonalasabb produkciókat láthat a közönség. A részvétel nemcsak a nézőknek jelent különleges élményt, hanem a fellépő csoportok számára is rangot.

Szombaton fellépett Mohácson a Sátorhely Néptáncegyüttes is.

Az augusztus 16-ai, szombati nyitóestet követően ma, augusztus 17-én, vasárnap este 20 órától újabb bemutató műsorra várják az érdeklődőket. Színpadra lép a Zora Táncegyüttes (Mohács), a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület, valamint a „Biloševica” Horvát Kulturális és Művészeti Társaság (Široki Brijeg, Bosznia-Hercegovina). Szombaton a „Mohács” Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Sátorhelyi Néptáncegyüttes, illetve a Sárköz Néptáncegyüttes (Báta) mutatkozott be.

A fesztivál hétfőn és kedden is folytatódik: hétfőn többek között a Mohácsi Sokacok Olvasóköre és a Tres Cuartos Danza (Kolumbia) ad műsort, kedden pedig a hagyományos menettáncos felvonulással és gálával zárul a programsorozat.

Részletes program:

08.17. vasárnap, 20:00 – Bemutató műsor II.
Zora Táncegyüttes (Mohács),
Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület,
„Biloševica” Horvát Kulturális és Művészeti Társaság (Široki Brijeg, Bosznia-Hercegovina)

08.18. hétfő, 20:00 – Bemutató műsor III.
Mohácsi Sokacok Olvasóköre,
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület (Decs),
Koprivlen Táncegyüttes (Hadjidimovo, Bulgária),
Tres Cuartos Danza (Kolumbia)

08.19. kedd
19:00 – Gyülekező az Erzsébet téren (Millenniumi Emlékműnél)
19:15 – Menettáncos felvonulás az Erzsébet térről a SLAMI udvarára
20:00 – Gálaműsor
23:00 – Táncház a Planina zenekarral

A rendezvény minden programja ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.

 

