Beindult a néptánc-őrület Mohácson – ma este is jönnek a látványos produkciók

A fesztivált 1996-ban hívták életre, eredetileg azért, hogy a mohácsi néptáncegyütteseknek biztosítsanak bemutatkozási lehetőséget. Azóta a rendezvény rangos nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát, amelyen évről évre egyre színvonalasabb produkciókat láthat a közönség. A részvétel nemcsak a nézőknek jelent különleges élményt, hanem a fellépő csoportok számára is rangot.

Szombaton fellépett Mohácson a Sátorhely Néptáncegyüttes is.

Az augusztus 16-ai, szombati nyitóestet követően ma, augusztus 17-én, vasárnap este 20 órától újabb bemutató műsorra várják az érdeklődőket. Színpadra lép a Zora Táncegyüttes (Mohács), a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület, valamint a „Biloševica” Horvát Kulturális és Művészeti Társaság (Široki Brijeg, Bosznia-Hercegovina). Szombaton a „Mohács” Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Sátorhelyi Néptáncegyüttes, illetve a Sárköz Néptáncegyüttes (Báta) mutatkozott be.

A fesztivál hétfőn és kedden is folytatódik: hétfőn többek között a Mohácsi Sokacok Olvasóköre és a Tres Cuartos Danza (Kolumbia) ad műsort, kedden pedig a hagyományos menettáncos felvonulással és gálával zárul a programsorozat.

Részletes program: 08.17. vasárnap, 20:00 – Bemutató műsor II.

Zora Táncegyüttes (Mohács),

Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület,

„Biloševica” Horvát Kulturális és Művészeti Társaság (Široki Brijeg, Bosznia-Hercegovina) 08.18. hétfő, 20:00 – Bemutató műsor III.

Mohácsi Sokacok Olvasóköre,

Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület (Decs),

Koprivlen Táncegyüttes (Hadjidimovo, Bulgária),

Tres Cuartos Danza (Kolumbia) 08.19. kedd

19:00 – Gyülekező az Erzsébet téren (Millenniumi Emlékműnél)

19:15 – Menettáncos felvonulás az Erzsébet térről a SLAMI udvarára

20:00 – Gálaműsor

23:00 – Táncház a Planina zenekarral

A rendezvény minden programja ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.