Csípd meg a nyár végét! Mutatjuk, milyen programokkal

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.00), Csupasz pisztoly (16.00), Rajtakapva (17.50), Rózsák háborúja (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (11.45), Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.15, 16.40), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15, 22.10), Egérfutam (10.45, 14.15), Elio (11.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (15.15, 19.50, 22.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.50), Hozd vissza őt (22.30), Így neveld a sárkányodat (11.40, 17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.30, 12.00, 16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.15, 17.30), Rajtakapva (11.00, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30, 22.30), Spermageddon (19.30, 22.30), Sültcsinálta hős (10.10, 14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40, 21.20), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (22.15), Utazásból bukó (13.20).

Koncert

Pécs (Káptalan Kert): Kispál és a Borz: Etetés 2025 – koncert (kapunyitás: 19.00, koncert: 20.30).

Pécs (Tettyei Romok): „Álmomban megjelent…” Musical és pop dalok a Pécsi Nyitott Színházi műhely előadásában. Vendégművész: Győrfi Anna. A belépés díjtalan (19.30).

Turmix

Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Állatkertek Éjszakája, 65 éves a Pécsi Állatkert. Gyertek és ünnepeljünk együtt és lessünk be az állatkert éjszakai világába (15.00).

Forrás Üzletház (Bajcsy-Zs. u. 9.): Nyílt nap a Mimi Játékkuckóban. Mai program: Csemete Jelek Babajelbeszéd (9.00), Ölbéli játékok Mimivel (10.00), Gyermekjóga (17.00).

Komlói Kaptár Művelődési Központ (Komló, 48-as tér 1/B.): „Komló 40 éve sajtófotókon” – Laufer László a Dunántúli Napló fotóriportere tárlata. A kiállítást dr. Grünwald Géza nyitja meg. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 30-ig az intézmény nyitvatartási idejében. Megnyitó ma (17.00).

Mohácsi Nemzeti Emlékhely (Mohács-Sátorhely): Megemlékezés a mohácsi csata 499. évfordulóján. Közreműködik: Szekszárdi Gitárkvartett, Magyar Nemzetőrség, Szabolcs fejedelem Hagyományőrző Egyesület, Rády József Huszárbandérium (17.00).