3 órája
Csípd meg a nyár végét! Mutatjuk, milyen programokkal
Mozi
Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.00), Csupasz pisztoly (16.00), Rajtakapva (17.50), Rózsák háborúja (20.00).
Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (11.45), Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.15, 16.40), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15, 22.10), Egérfutam (10.45, 14.15), Elio (11.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (15.15, 19.50, 22.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.50), Hozd vissza őt (22.30), Így neveld a sárkányodat (11.40, 17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.30, 12.00, 16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.15, 17.30), Rajtakapva (11.00, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30, 22.30), Spermageddon (19.30, 22.30), Sültcsinálta hős (10.10, 14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40, 21.20), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (22.15), Utazásból bukó (13.20).
Koncert
Pécs (Káptalan Kert): Kispál és a Borz: Etetés 2025 – koncert (kapunyitás: 19.00, koncert: 20.30).
Pécs (Tettyei Romok): „Álmomban megjelent…” Musical és pop dalok a Pécsi Nyitott Színházi műhely előadásában. Vendégművész: Győrfi Anna. A belépés díjtalan (19.30).
Turmix
Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Állatkertek Éjszakája, 65 éves a Pécsi Állatkert. Gyertek és ünnepeljünk együtt és lessünk be az állatkert éjszakai világába (15.00).
Forrás Üzletház (Bajcsy-Zs. u. 9.): Nyílt nap a Mimi Játékkuckóban. Mai program: Csemete Jelek Babajelbeszéd (9.00), Ölbéli játékok Mimivel (10.00), Gyermekjóga (17.00).
Komlói Kaptár Művelődési Központ (Komló, 48-as tér 1/B.): „Komló 40 éve sajtófotókon” – Laufer László a Dunántúli Napló fotóriportere tárlata. A kiállítást dr. Grünwald Géza nyitja meg. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 30-ig az intézmény nyitvatartási idejében. Megnyitó ma (17.00).
Mohácsi Nemzeti Emlékhely (Mohács-Sátorhely): Megemlékezés a mohácsi csata 499. évfordulóján. Közreműködik: Szekszárdi Gitárkvartett, Magyar Nemzetőrség, Szabolcs fejedelem Hagyományőrző Egyesület, Rády József Huszárbandérium (17.00).
Öko-Kuckó (Széchenyi tér 2.): Öko-Kuckó családi délután. Méhviaszos kendőt, tolltartót/neszeszert varrunk és szütyőket dekorálunk. A program ingyenes (15.30).
Pécs (Szent István tér): Sopianae újra éled! – Római Fesztivál Pécsen. Az immár közkedvelt felvonulás és hagyományőrző bemutató idén kétnapos fesztivál keretében, több helyszínen és még gazdagabb programkínálattal kalauzol vissza bennünket a múltba. Programokból: római játszótér, kézműves foglalkozások, gladiátorjátékok, moralitásjáték, tematikus séták, élő történelmi programok, fényfestés, fáklyás felvonulás, éjszakai tárlatvezetés, koncert és Dj. Helyszínek: Szent István tér, Cella Septichora, Civil Közösségek Háza, Irem kertje (10.00–23.00).