Csütörtöki programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Egérfutam (14.45), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (16.45), Többesélyes szerelem (18.15), Csupasz pisztoly (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 17.50), A hupikék törpikék (10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00), Csupasz pisztoly (13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (10.50), F1 – A film (13.50, 19.30), Fegyverek (16.50, 19.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.00), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (11.10), Jurassic World: Újjászületés (15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon (20.00), Superman (12.30), Szuper bébi (10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (17.45), Veszélyes állatok (18.10, 20.30).

Színház

Káptalan Kert (Káptalan u. 4.): Süsü, a sárkány – zenés mesejáték a Pesti Művész Színház előadásában (19.00).

Pécsvárad (Vár): Pécsváradi Várszínház. „Jövőre veled, ugyanitt” című vígjáték. Szereplők: Egyházi Géza és Fogarassy Bernadett (20.30).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Metronóm Jazz Klub: Lakatos Ágnes Special Zone koncert. Lakatos Ágnes – ének, Pozsár Máté – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Pusztai Gábor – ütőhangszerek (21.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Kasza Blanka öröksége – könyvtári szabadulószoba. Vettél már részt szabadulószobás játékban? Ha még nem, akkor itt a lehetőség. A játékra 4-5 fős csapatok jelentkezését várják. Játékidő: kb. 45 perc. A könyvtári program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: [email protected]

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „8 hét – 8 művész” című kiállítás. A 8 hetes művészeti program során a résztvevők hétről hétre más-más világhírű alkotó stílusával kísérleteztek. A kiállítás ezeket az egyedülálló alkotásokat mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2025. augusztus 14-ig, hétfőtől–péntekig 9.00–14.00 óráig.