Csütörtöki programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.00), Senki 2. (16.00), Rózsák háborúja (17.50), Rajtakapva (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (11.45), Apáca a városban (13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.15, 16.40), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (13.00, 16.10, 18.15, 20.15), Egérfutam (10.45, 14.15), Elio (11.15), F1 – A film (19.30), Fegyverek (17.20, 19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.10), Így neveld a sárkányodat (11.40, 17.00), Jurassic World: Újjászületés (14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.30, 12.00, 16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.15, 17.30), Rajtakapva (11.00, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Rosszfiúk 2. (11.30, 13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (15.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.30), Sültcsinálta hős (10.10, 14.50), Többesélyes szerelem (13.00, 14.50, 17.15, 19.40), Utazásból bukó (13.20).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Ms. Lisa Fischer és a Pannon Filharmonikusok. A Rollings Stones, Sting és Tina Turner egykori énekese, az amerikai Ms. Lisa Fischer a Pannon Filharmonikusokkal lép fel a Kodály központban (19.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Kasza Blanka öröksége – könyvtári szabadulószoba. Vettél már részt szabadulószobás játékban? Ha még nem, akkor itt a lehetőség. A játékra 4-5 fős csapatok jelentkezését várják. Játékidő: kb. 45 perc. A könyvtári program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: [email protected]

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs klub nyugdíjasoknak (9.00).

JPM Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.): Az illusztrációk aranykora. A Rippl-Rónai Múzeum Könyvgyűjteményének és Rovargyűjteményének anyagaiból álló időszaki tárlat az újkori művészi szintű természettudományos ábrázolásnak állít emléket. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 27-ig, keddtől–szombatig 10.00–16.00 óráig.

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.