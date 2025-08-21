Csütörtökön sem fogunk unatkozni – bőven lesz program Baranyában

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (15.00), Többesélyes szerelem (16.30), Senki 2. (18.45, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (11.00, 15.10), A hupikék törpikék (12.20), Apáca a városban (13.45, 18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.30, 16.30), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (14.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (11.10, 14.20, 17.20), Elio (10.00), F1 – A film (13.45, 19.30), Fegyverek (17.30, 20.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.20), Így neveld a sárkányodat (12.40), Jurassic World: Újjászületés (16.45, 19.45), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20, 15.15), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 14.30, 17.40), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.50, 18.15, 19.30), Senki 2. (12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.50), Superman (11.00), Sültcsinálta hős (11.50, 15.30, 17.50), Szuper bébi (10.15), Többesélyes szerelem (12.00, 15.00, 17.30, 20.00), Utazásból bukó (12.00, 16.00, 20.00), Veszélyes állatok (20.20).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Pirogránit Esték: iLand koncert. Pálvölgyi Géza, Dorozsmai Péter, Takáts Tamás, Madarász Gábor és Kontor Tamás (20.30).

Turmix

Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból: Szaporca: Őshonos magyar háziállatok nyomában túra (10.00), Kémes: A Kossuth-díjas Berecz András műsora: Fel a medvére, a fa nem játék! (19.00), Tésenfa: Litográfiák és szobrok – Szatyor Győző kiállítása (11.00), Drávacsehi: Varga Gábor zongoraművész és Binder Károly Erkel Ferenc-díjas zongoraművész jazzkoncertje (21.00).

Harkány: XXX. Harkányi Fürdőfesztivál. Programokból: dj. Kovács Tomi – Kinder disco, gyerek fitness, Tamás Éva játéktára, Ringató Sándor-Hidvégi Zsuzsival, Grász-Szily Boglárkával és László-Varga Judittal, Harkány Big Band, Kovács Eszter, Kersák Viktória, Simon Krisztina, Horváth Nikolett, M.É.Z., Brandnyúl minidisco, Fitness bemutató, Lakatos László stand-up előadás, Crotter, Bréda Bia, Koosz, Metzker Viki, Pixa (10.30).