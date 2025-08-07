Csütörtökön sem maradunk programok nélkül

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Csupasz pisztoly (16.30, 20.30), Már megint nem férek a bőrödbe (18.20).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Golestan koncert. Dalaikban perzsa és magyar hangulatok, hagyományos és pillanat szülte ritmusok találkoznak (20.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00 és 15.00).

Orfű (Cultur Piac, Széchenyi tér 1.): Túratarisznya – családi kalandjáték. Az orfűi sárkány nyomában. Játszotok egy jót az erdőben, megkeresitek a sárkány nyomait végül visszamentek a Cultur piacra leadjátok a tarisznyát és tiétek a kincs. Mit rejt a tarisznya: térkép (útvonallal), feladatok, játékok, megoldókulcs, túra ideje kb. 2 óra, játékkal együtt, hossza: 2,7 km. Nyitva: szerda–vasárnap: 9.30–17.00 óráig.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): „Lehetséges testek / Lokart 3.0” című kiállítás. A LOKART 2025-ös, harmadik kiadásának a tematikus fókuszában a test, egészen pontosan a kortárs képzőművészet különböző generációinak test-képes és test-képe és test-értelmezése áll. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 21-ig, kedd–csütörtök: 13.00–18.00-ig, péntek–vasárnapig: 11.00–18.00 óráig