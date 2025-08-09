augusztus 9., szombat

Ez vár az iskolában

1 órája

Diákok, szülők figyelem! Itt a 2025/26-os tanév összes fontos dátuma

Kaszás Endre
Tanszerekkel segíti a rászorulókat idén is a Magyar Református Szeretetszolgálat - az adománygyűjtés megkezdődött

Megjelent a Belügyminisztérium köznevelési intézményekre vonatkozó rendelete a 2025/2026-os tanév rendjéről. A tanítás 2025. szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, és 2026. június 19-én, pénteken ér véget.

A tanév során az alábbi szünetekre számíthatnak a diákok:

  • Őszi szünet: 2025. október 23. – november 2.
  • Téli szünet: 2025. december 20. – 2026. január 4.
  • Tavaszi szünet: 2026. április 2. – április 12.

A tanév első féléve 2026. január 16-ig tart, és az iskoláknak legkésőbb január 23-ig kell értesíteniük a tanulókat (illetve a szülőket) az addigi tanulmányi eredményekről.

 

