augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

1 órája

Hegedűk varázsa a siklósi vár udvarán – 30 éves a Dolce Hegedűegyüttes

Címkék#Magyar Művészeti Akadémia#Siklósi vár#Dolce Hegedűegyüttes#jubileumi koncert#ünnep

Különleges zenei élmény várja a közönséget augusztus 16-án, szombaton 19 órától a siklósi vár udvarában: jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Siklósi Dolce Hegedűegyüttes.

Bama.hu
Hegedűk varázsa a siklósi vár udvarán – 30 éves a Dolce Hegedűegyüttes

Dolce Hegedűegyüttes 30 éves jubileumát ünnepli.

Forrás: https://siklosidolce.blogspot.com/

Az 1995-ben, a Siklósi Zeneiskola egykori hegedűs növendékeiből alakult együttes három évtizede őrzi és ápolja a zene szeretetét. Tagjai – kizárólag hegedűsök – a barokk mesterművektől a modern musical slágerekig terjedő, rendkívül változatos repertoárral szólaltatják meg hangszereiket. A koncert különlegessége, hogy az egyes darabok között állandó kísérőjük érdekes, olykor humoros történetekkel avatja be a hallgatóságot a zeneszerzők életébe és a művek születésének hátterébe.

Az együttes alapítója és vezetője, Dolgos Éva immár három évtizede irányítja a lelkes muzsikusokat, akik ezúttal is a közös játék örömét helyezik a középpontba. A jubileumi koncert méltó ünnepe lesz nemcsak a Dolce elmúlt 30 évének, hanem a hegedűmuzsika korszakokon átívelő töretlen sikerének. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.

Részletek a Facebook-eseményben.
A program a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Pécsi Regionális Munkacsoportjának támogatásával valósul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu