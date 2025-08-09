1 órája
Hegedűk varázsa a siklósi vár udvarán – 30 éves a Dolce Hegedűegyüttes
Különleges zenei élmény várja a közönséget augusztus 16-án, szombaton 19 órától a siklósi vár udvarában: jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Siklósi Dolce Hegedűegyüttes.
Dolce Hegedűegyüttes 30 éves jubileumát ünnepli.
Forrás: https://siklosidolce.blogspot.com/
Az 1995-ben, a Siklósi Zeneiskola egykori hegedűs növendékeiből alakult együttes három évtizede őrzi és ápolja a zene szeretetét. Tagjai – kizárólag hegedűsök – a barokk mesterművektől a modern musical slágerekig terjedő, rendkívül változatos repertoárral szólaltatják meg hangszereiket. A koncert különlegessége, hogy az egyes darabok között állandó kísérőjük érdekes, olykor humoros történetekkel avatja be a hallgatóságot a zeneszerzők életébe és a művek születésének hátterébe.
Az együttes alapítója és vezetője, Dolgos Éva immár három évtizede irányítja a lelkes muzsikusokat, akik ezúttal is a közös játék örömét helyezik a középpontba. A jubileumi koncert méltó ünnepe lesz nemcsak a Dolce elmúlt 30 évének, hanem a hegedűmuzsika korszakokon átívelő töretlen sikerének. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.
Részletek a Facebook-eseményben.
A program a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Pécsi Regionális Munkacsoportjának támogatásával valósul meg.