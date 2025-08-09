Hegedűk varázsa a siklósi vár udvarán – 30 éves a Dolce Hegedűegyüttes

Az 1995-ben, a Siklósi Zeneiskola egykori hegedűs növendékeiből alakult együttes három évtizede őrzi és ápolja a zene szeretetét. Tagjai – kizárólag hegedűsök – a barokk mesterművektől a modern musical slágerekig terjedő, rendkívül változatos repertoárral szólaltatják meg hangszereiket. A koncert különlegessége, hogy az egyes darabok között állandó kísérőjük érdekes, olykor humoros történetekkel avatja be a hallgatóságot a zeneszerzők életébe és a művek születésének hátterébe.

Az együttes alapítója és vezetője, Dolgos Éva immár három évtizede irányítja a lelkes muzsikusokat, akik ezúttal is a közös játék örömét helyezik a középpontba. A jubileumi koncert méltó ünnepe lesz nemcsak a Dolce elmúlt 30 évének, hanem a hegedűmuzsika korszakokon átívelő töretlen sikerének. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.

Részletek a Facebook-eseményben.

A program a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Pécsi Regionális Munkacsoportjának támogatásával valósul meg.