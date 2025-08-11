Elkészült a három szobor, ettől minden megváltozik majd

A mohácsi csata 500 éves évfordulójának emlékére 2025-ben megújulnak a Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpózium (1968-1991) szabadtéren elhelyezett alkotásai a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által gondozott és működtetett Nagyharsányi Szoborparkban.

A nagy projekt keretein belül a szervezők a szimpóziumok nemes hagyományainak felélesztését is célul tűzték ki, és június 27-augusztus 5. között Szobrász és Restaurátor Szimpóziumot rendeztek. A program sikeresen lezajlott.

A szoborpark gyűjteménye három vadonatúj kőszoborral gyarapodott: elkészült Miklya Gábor „SHIFT – Eltolódás”, Sárkány Balázs „Hosszúhajú állat”, valamint Hegedűs Éva „Nyugvópont”című műve. Mindemellett, a PTE és az MKE kőrestaurátor tanárai és hallgatói közös munkájának eredményeként megújult a Szoborpark 1969 és 1981 között készült három ikonikus műve, Rétfalvi Sándor „Kővirág” és „Gyökerek”, valamint Irena Molin-Sowa „Villányi táj” című munkája.