Változás a programban

1 órája

Elmarad az előadás, de lesz helyette egy egész napos rendezvény

Egy kisebb változás, és elírás is történt.

Tóth Dávid
Rengeteg izgalmas programmal várnak mindenkit Pécsváradon.

A pécsváradi Várbaráti Kör tájékoztatása szerint idén egy pici változás lesz a Szent István Napok programsorozatban.

Minden év augusztusában tudományos előadással szoktunk készülni a Szent István Napok programsorozat részeként. Idén a szokásos előadás helyett a Szent István Népfőiskolával és az Önkormányzattal közös szervezésben egy egész napos konferencia kerül megrendezésre a várban, mely a pécsváradi monostor 1010 éves alapításáról emlékezik meg.

Történt egy kisebb hiba, emiatt a Szent István Napok programfüzetében téves dátum szerepel, a konferencia időpontja: 2025. augusztus 14. csütörtök.

 

