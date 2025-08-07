1 órája
Elmarad az előadás, de lesz helyette egy egész napos rendezvény
Egy kisebb változás, és elírás is történt.
Rengeteg izgalmas programmal várnak mindenkit Pécsváradon.
Forrás: Facebook/Pécsváradi vár
A pécsváradi Várbaráti Kör tájékoztatása szerint idén egy pici változás lesz a Szent István Napok programsorozatban.
Minden év augusztusában tudományos előadással szoktunk készülni a Szent István Napok programsorozat részeként. Idén a szokásos előadás helyett a Szent István Népfőiskolával és az Önkormányzattal közös szervezésben egy egész napos konferencia kerül megrendezésre a várban, mely a pécsváradi monostor 1010 éves alapításáról emlékezik meg.
Történt egy kisebb hiba, emiatt a Szent István Napok programfüzetében téves dátum szerepel, a konferencia időpontja: 2025. augusztus 14. csütörtök.