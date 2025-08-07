Elmarad az előadás, de lesz helyette egy egész napos rendezvény

Minden év augusztusában tudományos előadással szoktunk készülni a Szent István Napok programsorozat részeként. Idén a szokásos előadás helyett a Szent István Népfőiskolával és az Önkormányzattal közös szervezésben egy egész napos konferencia kerül megrendezésre a várban, mely a pécsváradi monostor 1010 éves alapításáról emlékezik meg.