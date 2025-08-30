Esős időre is van ötletünk

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (szo-v: 14.00), Senki 2. (szo-v: 16.00), Rózsák háborúja (szo-v: 17.50), Rajtakapva (szo-v: 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (szo-v: 11.45), Apáca a városban (szo-v: 13.30, 17.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (szo-v: 10.00, 13.15, 16.40), Cinematiné – Csongor és Tünde (szo-v: 11.00), Csupasz pisztoly (szo-v: 13.00, 16.10, 18.15, 20.15, szo: 22.10), Egérfutam (szo-v: 10.45, 14.15), Elio (szo-v: 11.15), F1 – A film (szo-v: 19.30), Fegyverek (szo-v: 17.20, 19.50, szo: 22.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (szo-v: 15.10), Hozd vissza őt (szo: 22.30), Így neveld a sárkányodat (szo-v: 11.40, 17.00), Jurassic World: Újjászületés (szo-v: 14.15, 20.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (szo-v: 10.30, 12.00, 16.20), Már megint nem férek a bőrödbe (szo-v: 11.15, 17.30), Rajtakapva (szo-v: 11.00, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, szo: 22.15), Rosszfiúk 2. (szo-v: 11.30, 13.50, 15.20, 18.00, 20.00), Rózsák háborúja (szo-v: 13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Senki 2. (szo-v: 15.30, 18.30, 20.30, szo: 22.30), Spermageddon (szo-v: 19.30, szo: 22.30), Sültcsinálta hős (szo-v: 10.10, 14.50), Többesélyes szerelem (szo-v: 13.00, 14.50, 17.15, 19.40, szo: 21.20), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (szo: 22.15), Utazásból bukó (szo-v: 13.20).

Színház

Szigetvár (Vár): Zrínyi 1566 című musical. Szereplők: Sasvári Sándor, Füredi Nikolett, Csengeri Attila, Bot Gábor, Besenczi Árpád, Beleznay Endre, Rácz János. Írta és rendezte: Moravetz Levente (19.30).

Koncert

Pécs (Káptalan Kert): Blahalouisiana koncert (kapunyitás: 19.00, koncert: 20.30).

Turmix

Baptista Gyülekezet (Bokor u. 52.): Bibliai családi park. Bibliai történeteket megelevenítő hatalmas ugrálóvárak, cukorkadobálás és egyéb népi játékokkal várnak minden gyermeket (10.00).

Fészek Kézművesház (Nagyárpád, Főtér u. 17.): Nyárzáró kerámiafestő piknik. Családias, barátságos hangulat falusias környezetben, szabadon választható kerámiák megfestése, közös batyus piknik (10.30).

Hosszúhetény (Fő u. 166.): Az őszi éjszaka hangjai. A különleges esti program főszereplői az alkonyatkor, illetve az esti órákban „megszólaló” madár- és rovarfajok, denevérek, illetve nem kizárt, hogy a program leghangosabb fellépői a gímszarvas bikák lesznek (18.00).