Nagy siker

2 órája

Ettől nézel majd, mint a moziban: különleges programmal készülnek Pécsen

A pécsi Zsolnay Negyedben idén nyáron ismét életre kelt a Pirogránit Kertmozi, amely vasárnap esténként kínál különleges szórakozást a szabad ég alatt. A programsorozat minden alkalommal 20 órakor kezdődik, és az óriáskivetítő igazi mozihangulatot varázsol a Pirogránit udvarba.

Tóth Viktória
Élvezték az előadást a nézők a Pirogránit Kertmoziban

Fotó: Kovács Liliána

Az eddigi vetítések is nagy sikert arattak: a közönség láthatta a Drágán add az életed!, a Ready Player One, a Micsoda nő!, a Csillagok között, a Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka, a Szerelmünk lapjai című filmeket. A kínálat sokszínű: a romantikus történetektől a kalandos akciófilmekig, a családi vígjátékoktól az animációs mesékig mindenki találhat kedvére valót. Az augusztus 24-i vetítésre is egy közönségkedvenc készül, az Agymanók, melyre mindenkit várnak.

A Szerelmünk napjai volt műsoron augusztus 17-én
Fotó: Kovács Liliána

Különlegesség, hogy idén először a nézők maguk gondoskodhatnak a moziélményhez elengedhetetlen pattogatott kukoricáról. A szervezők biztosítják a mikrohullámú sütőt, így mindenkinek csak a kedvenc kukoricát kell magával vinnie.

 

