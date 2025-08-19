1 órája
Ettől nézel majd, mint a moziban: különleges programmal készülnek Pécsen
A pécsi Zsolnay Negyedben idén nyáron ismét életre kelt a Pirogránit Kertmozi, amely vasárnap esténként kínál különleges szórakozást a szabad ég alatt. A programsorozat minden alkalommal 20 órakor kezdődik, és az óriáskivetítő igazi mozihangulatot varázsol a Pirogránit udvarba.
Élvezték az előadást a nézők a Pirogránit Kertmoziban
Fotó: Kovács Liliána
Az eddigi vetítések is nagy sikert arattak: a közönség láthatta a Drágán add az életed!, a Ready Player One, a Micsoda nő!, a Csillagok között, a Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka, a Szerelmünk lapjai című filmeket. A kínálat sokszínű: a romantikus történetektől a kalandos akciófilmekig, a családi vígjátékoktól az animációs mesékig mindenki találhat kedvére valót. Az augusztus 24-i vetítésre is egy közönségkedvenc készül, az Agymanók, melyre mindenkit várnak.
Különlegesség, hogy idén először a nézők maguk gondoskodhatnak a moziélményhez elengedhetetlen pattogatott kukoricáról. A szervezők biztosítják a mikrohullámú sütőt, így mindenkinek csak a kedvenc kukoricát kell magával vinnie.