Ettől nézel majd, mint a moziban: különleges programmal készülnek Pécsen

Az eddigi vetítések is nagy sikert arattak: a közönség láthatta a Drágán add az életed!, a Ready Player One, a Micsoda nő!, a Csillagok között, a Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka, a Szerelmünk lapjai című filmeket. A kínálat sokszínű: a romantikus történetektől a kalandos akciófilmekig, a családi vígjátékoktól az animációs mesékig mindenki találhat kedvére valót. Az augusztus 24-i vetítésre is egy közönségkedvenc készül, az Agymanók, melyre mindenkit várnak.

A Szerelmünk napjai volt műsoron augusztus 17-én

Fotó: Kovács Liliána

Különlegesség, hogy idén először a nézők maguk gondoskodhatnak a moziélményhez elengedhetetlen pattogatott kukoricáról. A szervezők biztosítják a mikrohullámú sütőt, így mindenkinek csak a kedvenc kukoricát kell magával vinnie.